ملک زاده: مديران من صددرصد امنيت شغلي دارند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدشریف ملک زاده در حاشیه نشست خبری همایش فرصت های سرمایه گذاری که بعد از ظهر دوشنبه در ساختمان ارگ آزادی برگزار شد درباره ثبات مدیریتی در سازمان میراث فرهنگی گفت: رئیس کاخ گلستان و کاخ موزه سعدآباد با حفظ سمت در این کاخ فعالیت می کردند و ما اکنون برای آن مکان ها مدیرکل مشخص کردیم. از آنجا که سرپرستی یک بخش مدت زمان قانونی مشخصی دارد و از لحاظ دیوان محاسبات اداری هر مدیری می تواند بین 3 تا 6 ماه در سمت سرپرستی باقی بماند؛ این جابه جایی ها را انجام داده ایم. از سوی دیگر این افراد حتی بیش از زمان لازم سرپرستی مجموعه ای را بر عهده داشته اند.

وی ادامه داد: اگر جابه جایی انجام نشود دیوان عدالت اداری اعلام می کند چرا این فرد 6 ماه و یک روز سرپرست بوده است. در سازمان میراث فرهنگی قانون و مقررات و شرح وظایف براساس ساختار انجام می شود. اجازه نمی دهیم فردی در یک سمت سرپرست و در سمت دیگر مدیر باشد.

وی بیان کرد: مديران سازمان ميراث فرهنگي صددرصد امنيت شغلي دارند با این حال اگر مدیری را به جای سرپرست انتخاب کنیم می گویند چرا اگر هیچ کاری هم انجام ندهیم باز هم می گویند چرا!