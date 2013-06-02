به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر احمد هاشمیان در خصوص ابلاغ دستورالعمل معاینات پیش از فصل بازیکنان به باشگاه‌های فوتبال ایران و اقداماتی که از سوی باشگاه‌ها صورت گرفته است، اظهار داشت: معاینات پیش از فصل به عنوان یک رفتار حرفه‌ای در دنیای فوتبال در حال رشد است. این موضوع برای دومین سال در کشور، با تدبیر هیات رئیسه فدراسیون و همکاری باشگاه‌ها در حال اجرا است که با ابلاغ دستورالعمل فصل جدید رقابت‌ها، شاهد استقبال چشمگیری از سوی باشگاه‌های لیگ برتر بوده ایم.

وی با بیان اینکه بازیکنان باشگاه سورینت(راه آهن)، پرسپولیس و نفت تهران در اولین روزهای پس از ابلاغ دستورالعمل، تحت معاینات پیش از فصل قرار گرفته‌اند، تاکید کرد: نتایج معاینات به زودی به باشگاه‌ها منعکس خواهد شد. در واقع اقدام مدبرانه مقامات مسئول در باشگاه‌ه‌های فوق حاکی از عزم رسیدن به فوتبال حرفه ای است.

رئیس کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال ادامه داد: ضمن تشکر از مدیران سه باشگاه فوق از بقیه باشگاه‌ها هم می‌خواهم تا با انجام معاینات پیش از فصل در حفظ سرمایه‌های مادی و معنوی فوتبال ایران اقدام کنند. هماهنگونه که می‌دانید معاینات پیش از فصل، زمانی ارزشمند وتاثیر گذار است که 4 تا 6 هفته قبل از آغاز فصل، انجام و بر اساس نتایج معاینات تصمیم گیری برای تیم انجام شود. بنا بر این تاکید می‌کنم که باشگاه‌های مختلف فرصت را از دست نداده و اقدام کنند.

چندی پیش یکی از سایت‌ها خبری را مبنی بر اینکه معاینات پیش از فصل پرسپولیس زیر نظر فردی که هیچ گونه تخصصی و ارتباطی با معاینات تخصصی پیش از فصل ندارد، منتشر شده بود. هاشمیان با تکذیب این موضوع گفت: متاسفانه این خبر کذب است. سایت رسمی باشگاه پرسپولیس خبر صحیحی را در روز انجام معاینات در سایت خود قرار داد که در آن اشاره شده معاینات باشگاه تحت نظر مرکز پزشکی ورزشی فوتبال ایران و با حضور بیش از هفت متخصص و فوق تخصص در حوزه های مختلف، نظیر ارتوپدی، تغذیه، پزشکی ورزشی و .. انجام شده است.

به گزارش سایت فدراسیون فوتبا، وی همچنین خطاب به باشگاه‌ها یادآور شد: از این فرصت استفاده می‌کنم و به باشگاه‌ها و مسئولان هشدار می‌دهم که در این خصوص مراقب افرادی که قصد سوء استفاده از معاینات پیش از فصل تحت هر شکل و عنوانی را دارند، باشند و فریب افراد فاقد صلاحیت را نخورند. کمیته پزشکی نیز آماده است تا هر گونه اطلاعات لازم را در اختیار مقامات مسئول باشگاه‌ها قرار دهد.

هاشمیان در خصوص وضعیت بازیکنان خارجی و معاینات پیش از فصل آنان گفت: کلیه بازیکنان خارجی شاغل در لیگ کشور بدون استثنا باید در مرکز پزشکی فوتبال ایران حضور یافته و معایناتشان انجام شود که این موضوع شامل بازیکنانی که در فصل های گذشته بودند نیز می‌شود. همچنین اگر بازیکن خارجی به تازگی به باشگاه‌ها معرفی شده باشد باید قبل از عقد هر گونه قراردادی اعم از رسمی و غیر رسمی (داخلی و غیره) تحت انجام معاینات پزشکی قرار گیرند تا بدین واسطه باشگاه‌های کشور از جهت تعهدات ایجاد شده قبل از معاینات پزشکی تحت تاثیر قانون فیفا نگرفته و مجبور به پرداخت قرارداد منعقده نشوند.

وی در پایان اظهار داشت: طبق قوانین فیفا مبادله هر گونه قراردادی ملاک رابطه باشگاه و بازیکن خواهد بود حتی اگر پس از قرارداد بازیکن در تست های پزشکی مردود شود. بنا بر این تاکید می‌کنم که قبل از عقد هر گونه قرار داد ابتدا معاینات پزشکی بازیکنان مورد نظر در مرکز پزشکی فوتبال ایران واقع در کمپ تیم های ملی انجام شود.