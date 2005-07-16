سوئيس خواستار برچيده شدن ديوار حائل در كرانه باختري از سوي تل آويو شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از رويترز، پيتر مررPeter Maurer نماينده سوئيس در سازمان ملل طي گزارشي به مجمع عمومي سازمان ملل گفت : تصويب كنندگان كنوانسيون ژنو از تشكيلات خود گردان فلسطين خواستند به كار برروي تعهدات خود براي بهبود وضعيت امنيتي در اسرائيل ادامه دهند .



وي افزود : رايزنيهاي دولتش نشان مي دهد كه بيشتر تصويب كنندگان كنوانسيون ژنو معتقدند كه اين معاهده در سرتاسر مناطق فلسطيني قابل استفاده است .



وي درباره برگزاري كنفرانس بين المللي درباره چگونگي عملكرد اسرائيل در پايبندي به تعهداتش اظهار داشت : تمايل اندكي براي برگزاري يك كنفرانس بين المللي در اين زمان جود دارد .



نماينده سوئيس در سازمان ملل تاكنون تاييد كرده است كه كنوانسيون ژنو تمامي مناطق اشغالي فلسطين از جمله شرق بيت المقدس را شامل مي شود .



در اين گزارش آمده است : اسرائيل اعلام كرده است كه ديوار حائل يك ابراز موقت براي جلو گيري از حملات است و همچنين تعهد كرد كه تمامي فعاليتهاي شهرك سازي را متوقف كند .



مجمع عمومي سازمان ملل سال گذشته پس از آنكه دادگاه بين المللي لاهه با صدور يك نظريه مشورتي ، ساخت ديوار حائل از سوي اسرائيل را غير قانوني خواند از سوئيس خواست كه در اين باره گزارشي تهيه كند.



دادگاه بين الملي لاهه سال گذشته خواستار برچيده شدن ديودار حائل كه در امتداد مرزهاي پيش از 1967 كه مناطق فلسطيني را از اسرائيل جدا مي كند شد .



مجمع عمومي سازمان ملل نيز با تصويب قطعنامه اي از اسرائيل خواست كه از اين نظريه مشورتي دادگاه بين المللي لاهه اطاعت كند . دراين قطعنامه همچنين از سوئيس خواسته شد كه ازدولتهايي كه كنوانسيون ژنو را تصويب كردند درباره برگزاري يك كنفرانس بين المللي درباره پايبندي اسرائيل به تعهدات خود در قبال كنوانسيون ژنو رايزني كند .



چهارمين ماده از كنوانسيون ژنو حفظ حقوق غير نظاميان در زمان جنگ و اشغال را شامل مي شود كه جامعه بين المللي بر سر آن كه آيا اين ماده شامل فلسطينيان كرانه باختري يا نوار غزه مي شود، اختلاف دارند .



اسرائيل همواره ادعا مي كند كه ساخت شبكه ديوارها و حصارها در كرانه باختري به منظور جلو گيري از ورود بمب گذاران انتحاري به داخل اراضبي اشغالي است .



هفته جاري پس از تصويب ساخت بخشي از ديوار حائل كه گفته مي شود 55 هزار تن از ساكنين فلسطيني بيت المقدس را از بقيه ساكنين اين شهر جدا ا مي كند ، اسرائيل شاهد انتقادات تازه اي بوده است .