نام دانشگاه صنعتی شاهرود تغییر کرد

دکترعلی مراد زاده در گفتگو با خبرنگار مهر به تشریح دلایل تغییر نام دانشگاه صنعتی شاهرود به دانشگاه شاهرود پرداخت و گفت: دانشگاه صنعتی شاهرود در سال 81 به پیشنهاد شورای دانشگاه و با تصویب شورای گسترش وزارت علوم به دانشگاه صنعتی تبدیل شد.

وی ادامه داد: علاوه بر رشته‌های صنعتی، رشته هایی هم در حوزه علوم انسانی مانند حسابداری، تربیت بندی، کشاورزی در این دانشگاه ایجاد شد که بعد از گذشت حدود 11 سال، دانشگاه برای توسعه این رشته ها و یا ایجاد رشته های جدید دچار مشکل شده است، چون دانشگاه صنعتی است اجازه توسعه این رشته ها و ایجاد رشته های جدید دراین حوزه به دانشگاه داده نمی شود و از طرفی منطقه به راه اندازی چنین رشته هایی نیاز دارد.

رئیس دانشگاه صنعتی شاهرود افزود: با توجه به مشکلاتی که ایجاد شده بود، طی دو سال گذشته جلسات گسترده‌ای در دانشگاه برگزار شد تا به نتیجه نهایی دست یابد، همان زمان بود که شورای گسترش با ارسال نامه‌ای به دانشگاه اعلام کرد که نام دانشگاه از صنعتی شاهرود به شاهرود تغییر یافته است.

وی افزود: دانشگاه در آن زمان نسبت به این مساله اعتراض کرد برای همین وزیر علوم دستور داد این مساله در دانشگاه بررسی شده و نتیجه به وزارت علوم اعلام شود تا نتیجه هرچه شد وزارت علوم هم با آن مساعدت لازم را به عمل آورد.

وی افزود: بنابراین سه و چهار گزینه مطرح شد، اول اینکه دانشگاه صنعتی باشد و یک دانشگاه تحصیلات تکمیلی کنار آن ایجاد شود، دانشگاه جامع شکل گرفته و دانشگاه صنعتی هم باقی بماند و در آخر اینکه دانشگاه صنعتی بماند و رشته های مورد نیاز منطقه هم توسعه یابد.

مراد زاده افزود: بنابراین هیات رئیسه دانشگاه به این تصمیم رسید که نام دانشگاه از صنعتی شاهرود به دانشگاه شاهرود تغییر یابد به شرطی که دانشگاه صنعتی، داخل همین دانشگاه شاهرود تحت عنوان پردیس مهندسی و فناوری نوین حفظ شود و یک پردیس علوم، پردیس مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و یک پردیس بین الملل نیز ایجاد شود بنابراین دانشگاه صنعتی شاهرود به دانشگاه شاهرود تغییر نام داد.