تيم ملي فوتسال آماده قهرمانی آسیا/ ازبکستان حریف تدارکاتی خوبی است

علیرضا وفایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بازي تداركاتي تيم ملي فوتسال برابر ازبكستان در راه بازي‌هاي آسيايي كره جنوبي، تصریح کرد: تیم ملی فوتسال شرایط بسیار مطلوبی دارد و شک نکنید که در این مسابقات قهرمان می شود و یک بار دیگر اقتدار خود را به تک تک حریفان آسیایی نشان خواهد داد.

وی که زننده یکی از گل های تیم ملی کشورمان در دیدار تدارکاتی با تیم ملی ازبکستان بود، عنوان داشت: از اينكه در کنار سایر ملی پوشان اعزامی به رقابت‌های سالنی آسیا حضور دارم، بسيار خوشحالم و با تمام توان براي موفقيت در اين تيم تلاش مي‌كنم.

دومین گلزن برتر صبای قم در لیگ فصل گذشته اضافه کرد: تيم ملي فوتسال كشورمان با تمام بازيكنان خود آماده مي‌شود تا در رقابت‌هاي فوتسال قهرماني بازی های سالنی آسيا با حريفان به رقابت بپردازد و اميدواریم این حضور با قهرمانی همراه باشد.

وي افزود: رقابت‌هاي فوتسال قهرماني آسيا در تیر ماه با شركت تيم‌هاي مختلف قاره در کشور کره جنوبی برگزار مي‌شود و تيم ملي فوتسال كشورمان در كنار تيم‌هاي عراق و کویت در مرحله مقدماتی اين رقابت‌ها براي مقام قهرماني کار خود را شروع می کند.

ملي‌پوش تيم فوتسال صبای قم ادامه داد: ‌با توجه به اردوهاي بسيار خوبي كه زير نظر كادر فني پشت سر گذاشته‌ام، از نظر جسماني و آمادگي بدني در شرايط بسيار خوبي قرار دارم و همه چيز مهيا است تا بتوانيم با تيم ملي نيز نتایج خوبي كسب كنيم.

وي با اشاره به انگيزه بسيار زياد براي بروز توانمندي‌هاي خود در تيم ملي فوتسال، خاطرنشان كرد: تمام تلاش خود را به كار مي‌بنديم تا بتوانم در تيم ملي توانايي‌هاي خود را نشان داده و يكي از بازیکنان موفق تیم ملی در رقابت‌هاي فوتسال بازی های سالنی آسيا بوده و با تيم ملي به موفقيت دست يابم و بتوانيم با تيم ملي دست پر به كشور بازگرديم.

وفایی حضور در تيم ملي را مرتبط با موفقيت تيم فوتسال صبای قم در رقابت‌هاي فصل گذشته ليگ دسته برتر فوتسال باشگاه‌‌هاي كشور دانست و ابراز داشت: ‌در كنار تيمي بودم كه تك‌تك اعضاي آن براي موفقيت در ليگ دسته برتر فوتسال همدل و مصمم بودند.

وي اظهار داشت: موفقيت در كسب عنوان نایب قهرماني رقابت‌هاي ليگ دسته برتر فوتسال باشگاه‌هاي كشور قطعا مي‌تواند اثرات بسيار مفيدي براي ورزش فوتسال قم به دنبال داشته باشد تا همراه با تيم ملي در رقابت‌هاي قهرماني آسيا موفق باشم.

علیرضا وفایی از بازيكنان بومي تيم صبای قم است كه سابقه بازي در تیم ملی فوتسال امید کشورمان را نیز دارد و در تورنمنت چین و بازی های سالنی آسیا در کره جنوبی تیم ملی را همراهی می‌کند.

