افتتاح موزه مطبوعات به بعد از انتخابات موکول شد

مجید امرایی، مدیرعامل سرای روزنامه‌نگاران ایران در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه موزه مطبوعات ایران یکی از واحدهای زیرمجموعه سرای روزنامه‌نگاران ایران است، گفت: با توجه به اینکه موزه مطبوعات در یک بنای قدیمی در حال آماده‌سازی است، باید دقت‌های لازم برای اینکه از یک طرف معماری سنتی این ساختمان دچار اشکال نشود و از طرف دیگر تمام بخش‌ها برای راه‌اندازی موزه در آن به طور کامل آماده شود، صورت گیرد.

وی همچنین با اعلام این خبر که دو هفته پیش مهدی نورعلیشاهی به عنوان مدیر موزه مطبوعات ایران منصوب شده است، افزود: آقای محمدزاده (معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد) حساسیت زیادی نسبت به این مسائل دارد و در بازدیدی که به اتفاق تعدادی از کارشناسان معماری از روند آماده‌سازی موزه مطبوعات ایران داشته است، نکاتی را به دست‌اندرکاران کار آماده‌سازی موزه متذکر شده و خوشبختانه این روند به خوبی در حال اجراست.

به گفته مدیرعامل سرای روزنامه‌نگاران ایران، تاکنون آثار متعددی از جمله یک مجموعه مفصل از عکس‌های چاپ شده در نشریات مختلف کشور در فاصله سال‌های 1303 تا 1330، یک مجموعه از وسایل و ادوات چاپی، تعدادی نسخ قدیمی از نشریات چاپ شده در 150 سال اخیر هم در تهران و هم در دیگر شهرهای کشور، دستنوشته‌هایی مختلف از روزنامه‌نگاران قدیمی و سردیس‌ تعدادی از روزنامه‌نگاران فقید کشور، برای نمایش در موزه مطبوعات ایران به محل این موزه منتقل شده است.

مجید امرایی گفت: موزه مطبوعات ایران یک هفته تا 10 روز بعد از انتخابات روز جمعه، رسماً گشایش می‌یابد.

موزه مطبوعات ایران در بقعه معروف به «سر قبر آقا» در بافت قدیمى تهران واقع در ضلع جنوبى چهار راه مولوى انتهاى خیابان شهید مصطفى خمینى (سیروس سابق) که در میان باغى تقریبا بزرگ و قدیمى قرار دارد، در حال تجهیز است. بقعه سر قبر آقا مدفن سیدابوالقاسم امام جمعه تهران در عهد محمدشاه و اوایل ناصرالدین شاه و آرامگاه خانوادگی خاندان اوست.