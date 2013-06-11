اخلال در سخنرانی ولایتی در قم/ تقدیر از جامعه مدرسین

به گزارش خبرنگار مهر از قم، در کمتر از سه روز مانده به پایان رسمی تبلیغات یازدهمین دوره از انتخابات ریاست جمهوری، مسجد امام حسن عسکری(ع) بعد از انکه در روزهای گذشته میزبان هواداران سعید جلیلی و غلامعلی حداد عادل بود، این بار مردم قم و هواداران علی اکبر ولایتی را به شبستان این مسجد کشاند تا سخنان این کاندیدای ریاست جمهوری را از نزدیک بشنوند.

در پشت محل سخنرانی بنر بزرگی با عنوان همایش حامیان ولایت نصب شده بود که تصویری از ولایتی را در خود داشت و در گوشه‌ای از آن نیز نوشته شده بود ، "ولایتی کاندیدای مورد حمایت جامعه مدرسین حوزه علمیه قم است" .



در گوشه و کنار شبستان مسجد امام حسن عسکری(ع) علاوه بر نصب تصاویری بزرگی از ولایتی ، نامه آیت الله محمد یزدی در خصوص حمایت جامعه مدرسین حوزه علمیه قم از علی اکبر ولایتی نیز به چشم می خورد که مردم با تجمع در کنار آن به مطالعه متن نامه می پرداختند.

حجت الاسلام محسن غرویان عضو هیئت علمی موسسه علمی پژوهشی امام خمینی(ره)، حجت الاسلام علی بنایی نماینده سابق مردم قم در مجلس شورای اسلامی، محمد عرب مشاور استاندار و سفیر ایران در عمان در زمان وزارت ولایتی و حجت الاسلام فصیحی رئیس دفتر علی لاریجانی در قم از جمله حاضران در این نشست بودند.

تعدادی از حاضران که در جلوی شبستان مستقر بودند پرچم های ایران به دست داشتند و تعدادی از افراد هم ایستاده مراسم را دنبال می‌کردند.

قبل از سخنرانی ولایتی، متن نامه آیت الله محمد یزدی رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در حمایت از ولایتی قرائت شد و بعد از آن نیز حجت الاسلام محسن غرویان ضمن عرض خیر مقدم به حضار، از اینکه اکثریت جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ولایتی را به عنوان کاندیدای اصلح انتخاب کردند تشکر کرد و گفت: ولایتی این ویژگی را دارد که با حضور خود در پست ریاست جمهوری، پیوند و رابطه عمیقی میان دولت، حوزه های علمیه و مرجعیت برقرار کند.

مردم در ادامه با سر دادن شعار ، "تویی علی اکبر، در امتداد رهبر" آماده شنیدن سخنان ولایتی شدند.

این کاندیدای ریاست جمهوری نیز سخنان خود را با تقدیر از جامعه مدرسین حوزه علمیه و مردم قم در خصوص اعلام حمایت از وی آغاز کرد.

محور سخنان ولایتی در این گردهمایی، مقاومت مدبرانه بود و به اعتقاد وی می‌توان با زبان دیپلماسی با دنیا سخن و گفت و جلوی صدور قطعنامه‌های پشت سر هم علیه ملت ایران را گرفت و بر تحریم‌ها غلبه کرد.

وی در بخشی از سخنان خود ادبیات احمدی نژاد در خصوص کاغذ پاره خواندن تحریم‌ها را غیر قابل قبول دانست و اعلام کرد، امروز که کشور با مشکلات اقتصادی روبه رو شده، معلوم شد تحریم ها کاغذ پاره نیست و باید با دنیا تعامل داشت و با انها نشست و برخواست کرد.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از دوران مسئولیت خود در وزارت امور خارجه و در جریان صدور قطعنامه 598 هم گفت و افزود: امام راحل در آن زمان مسئولیت مذاکره برای صلح را مستقیما به من دادند و فرمودند هر انچه که مصلحت می‌دانم در مذاکرات عمل کنم.

ولایتی در بخش دیگری از سخنان خود به انتقاد یکی از کاندیداها در مناظره سوم هم واکنش نشان داد و اظهار داشت: برخی در مناظره می‌گفتند شرایط مذاکره زمان جنگ با امروز متفاوت است اما من این اعتقاد را ندارم و اکنون هم می‌گویم با برقراری رابطه دیپلماسی با کشورها و سیاستمداران می‌توان کارها را پیش برد.

وی برای این ادعای خود مثالی هم بیان کرد و به ماجرای سه ماه گذشته خود در جریان سفر به پاکستان که به دستور مقام معظم رهبری و برای عرض تسلیت به خانواده‌های شیعیان که در حادثه کویته به شهادت رسیده بودند اشاره کرد و گفت: در این سفر به زرداوی رئیس جمهوری سابق پاکستان درخواست ملاقات دادم که وی قبول کرد، اما قبل از برگزاری ملاقات جلسه فوق العاده ای را با کابینه خود برگزار کرد که بعدها مشخص شد این جلسه برای طرح مسئله نهایی کردن فاز اخر خط لوله گاز بوده که بعد از سه هفته از این ملاقات با حضور رئیس جمهور ما در مناطق مرزی به مرحله اجرا در آمد.

کمتر از 15 دقیقه از سخنرانی ولایتی نگذشته بود که جوانی که در جلوی مراسم نشسته بود بلند شد و اعتراضات نامفهومی را بیان کرد که بلافاصله مسئولان انتظامات کنارش آمدند و آن فرد را به آرامش دعوت کردند.

اما بعد از گذشت پنج دقیقه آن جوان با لباس نامناسب و مندرسی که بر تن داشت و به گفته کسانی که در اطراف وی نشسته بودند تعادل روحی و روانی خوبی هم نداشت بار دیگر ایستاد و این بار با صدای بلندتر ضمن اینکه خود را فرد نیازمندی معرفی می‌کرد با اهانت به احمدی نژاد، نظم و آرامش جلسه را بهم ریخت تا اینکه مسئولان انتظامات این بار وی را از جلسه خارج کردند.

بعد از اینکه آرامش جلسه بهم خورد، ولایتی بعد از بیان چند جمله کوتاه با گفتن "السلام علیکم و رحمه الله و برکاته " به سخنان خود پایان داد. اما بعد از چند ثانبه به توصیه رئیس ستاد انتخاباتی اش در قم چند جمله‌ای در مورد شهر مقدس قم هم سخن گفت و اظهار داشت: در دبیرخانه بیداری اسلامی تصویب کردیم که سازمان بین المللی علمای اسلام در قم باید شکل گیرد و قم باید چنان ساخته و آراسته شود که حیثیت مرکز بین المللی علمای اسلام را حفظ کند.

ولایتی بار دیگر با گفتن "السلام علیکم و رحمه الله و برکاته" به سخنانش پایان داد و با همراهی اطرافیانش از محل سخنرانی خارج شد.

در پایان جلسه نیز حاضرین در خصوص اقدام این فرد با یکدیگر بحث می‌کردند و یکی از حاضران که هنگام سخنرانی ولایتی در نزدیکی فرد معترض قرار داشت، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شخصیت این فرد معترض متعادل نبود و به نظر می‌آمد بیمار باشد و از حالت روانی مناسبی برخوردار نبود و این که مشکلات مالی داشته اعتراض خود را اینگونه بیان کرد.

وی ادامه داد: شاید برخی این گمان را می‌کردند که ممکن است این حرکت سازمان دهی شده باشد و در ادامه از سوی برخی دیگر از حاضرین در جلسه نیز تکرار شود، در حالی که اینگونه نبود و این فرد صرفا به دلیل اینکه مشکل مالی داشته و تعادل نداشت مبادرت به اعتراض کرده بود.