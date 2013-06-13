هشدار داود اوغلو به معترضان / از هیچ کشوری دستور نمی گیریم!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه TRT، "احمد داوداوغلو" وزیر امور خارجه ترکیه دقایقی پیش طی کنفرانسی مطبوعاتی در آنکارا به سوالات خبرنگاران در مورد تحولات اخیر این کشور پاسخ داد. وی با اشاره به زد و خوردهای شدید بین معترضان و نیروهای پلیس در اعتراضات اخیر گفت برخی به دنبال رویارویی مردم و نیروهای امنیتی هستند.

داود اوغلو افزود: ارزشهای دموکراسی در کشور ما اجرا می شود. دیدار گروهی از نمایندگان معترضان و نخست وزیر نشان دهنده این واقعیت است. این در حالی است که در اروپا چنین امکانی برای جوانان معترض وجود ندارد. آیا جوانانی که از بحران اقتصادی بیکار شده اند، توانسته اند با رهبران دولتهای خود دیدار کنند؟

وزیر خارجه ترکیه با رد برخی تحلیل ها مبنی بر آغاز بهار ترکی همانند آنچه بهار عربی نامیده شده، تاکید کرد: اعتراضات جهان عرب قابل مقایسه با اعتراضات ترکیه نیست. دولت ترکیه عملکردی شفاف و روشن دارد. در اروپا نیز با بحران اقتصادی چنین اعتراضاتی وجود دارد.

وی به معترضانی که با نیتی واقعی به میدان آمده اند هشدار داد مراقب باشند برخی سودجویان از حضور آنان سوء استفاده نکنند. به اعتقاد داوداوغلو ،اعتراضات جوانان ترک پس از مدتی تغییر مسیر داده و از راه خود منحرف شده است و باید پایان یابد.

وزیر خارجه ترکیه در پایان یادآور شد: دموکراسی ترکیه مانند دیگر کشورهای دموکراتیک به بلوغ رسیده است، اما از هیچ کشوری دستور نمی گیرد. ما مخالف استانداردهای دوگانه اتحادیه اروپا در مورد ترکیه هستیم. گفتنی است اعتراضات مردم شهرهای ترکیه با گذشته دو هفته از آغاز آن، همچنان ادامه دارد.