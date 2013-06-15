آخرین وضعیت استفاده ایرانیها از اینترنت/ کمترین و بیشترین کاربران در کدام استانها هستند

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز مدیریت توسعه ملی اینترنت جدول آخرین وضعیت میزان دسترسی و ضریب نفوذ اینترنت در کشور را براساس نوع اتصال به این شبکه و نیز تعداد مشترکان و کاربران این پروتکل ارتباطی و تا پایان سال 91 اعلام کرد.

براین اساس تعداد كاربران اينترنت در سال 91 برابر با 46 میلیون و 267 هزار و 829 نفر اعلام شده که در این راستا ضريب نفوذ كاربران اينترنت در سال 91 برابر با 61.57 درصد برآورد می شود.

در این میان بيشترين دسترسي مربوط به اتصال تلفن همراه است که از اين بين اپراتور همراه اول با 12 میلیون و 196 هزار و 868 کاربر، بيشترين تعداد كاربر اينترنت را به خود اختصاص داده‌ است.

بنا بر اين آمار، تعداد كاربران اينترنت تلفن همراه در سال 91 نسبت به سال 90 بیش از 60.63 درصد رشد را نشان می دهد و همچنين اتصال ADSL داراي 44.68 درصد و اتصال WiMAX نيز داراي 133.77 درصد رشد در سال 91 بوده است.

براساس این بررسی ها، در بين استانهاي كشور استان تهران داراي بيشترين تعداد كاربر اينترنت با ضریب نفوذ 80.5 درصد و استان خراسان جنوبي داراي كمترين كاربر اينترنت با ضریب نفوذ 40.48 درصد در سال 91 بوده اند.

با توجه به آنکه جمعيت كشور در اين آمار بنابر اعلام رسمي مركز آمار در سال 90 تعداد 75 میلیون و 149 هزار و 669 نفر در نظر گرفته بعد از استان تهران، استان های اصفهان با ضریب نفوذ 70.4 درصد، خوزستان با ضریب نفوذ 68.48 درصد، سمنان با ضریب نفوذ 65.22 درصد و فارس با ضریب نفوذ 61.66 درصد در مکان های بعدی تعداد بیشترین کاربر قرار گرفته اند.

طبقه بندی های انجام شده براساس 5 نوع اتصال به اینترنت شامل دایل آپ، وایمکس، ADSL، تلفن همراه و فیبرنوری درنظر گرفته شده که این آمار نشان می دهد 32 میلیون و 13 هزار و 494 نفر در کشور از طریق موبایل های خود به اینترنت متصل می شوند؛ این در حالی است که میزان اتصال کاربر نسل سوم موبایل به اینترنت 504 هزار و 743 نفر گزارش شده است و مابقی این آمار از طریق GPRS موبایل به اینترنت متصل می شوند.

نوع اتصال تعداد مشترکان تعداد کاربران اتصال دایل آپ 3467380 6934760 اتصال وایمکس 810830 2027075 اتصال ADSL 3274600 8186500 اتصال تلفن همراه ایرانسل 10311883 10311883 همراه اول 12196868 12196868 رایتل 504743 504743 جمع اتصال تلفن همراه 23013494 23013494 اتصال فیبرنوری سازمان های دولتی 2656000 2656000 مراکز آموزشی دانشگاهها 0 3450000 جمع اتصال فیبرنوری 2656000 6106000

براساس اعلام مرکز مدیریت توسعه ملی اینترنت جمع کل مشترکان اینترنت تا پایان سال 91 در کشور 33 میلیون و 222 هزار و 304 نفر بوده و این در حالی است که تعداد کاربران اینترنت براساس این بررسی ها، 46 میلیون و 267 هزار و 829 نفر اعلام شده است.

در همین حال ضریب نفوذ مشترکان در سال 91 حدود 44 درصد و ضریب نفوذ کاربران در این سال 61.57 درصد اعلام شده است.