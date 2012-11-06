ضریب نفوذ اینترنت کشور به 47 درصد رسید

به گزارش خبرنگار مهر، رضا تقی پور در مراسم افتتاحییه ششمین سمپوزیوم بین المللی مخابرات با اشاره به جهش بزرگ علمی که در این حوزه آغاز شده گفت: با وجود همه مخالفتهایی که دنیای استکبار با این خیزش علمی و حرکت توسعه دانش در کشور داشته روزبهروز و بر اساس آمارها تولید دانش، شتاب و رشد زیادی در کشور پیدا کرده و حوزه مخابرات و فناوری اطلاعات با کمک دستاندرکاران و متخصصان حرکت خوبی داشته است.
وی با بیان اینکه وجود شرکتهای دانشبنیان و فناوران از تعداد و افزایش محصولات این حوزه به ویژه نرمافزارهای صادر شده کشورهای منطقه حکایت دارد ادامه داد: با توجه به پیشرفتهای صورت گرفته ضریب نفوذ تلفن همراه به 91.2 درصد، ضریب نفوذ تلفن ثابت به 37 درصد و ضریب نفوذ اینترنت به 46.9 درصد رسیده است.
وزیر ارتباطات با تاکید بر پیاده سازی کامل شبکه ملی اطلاعات و ظرفیت پهنای باند با هزینه پایین و حفظ امنیت شهروندان گفت: ایجاد و توسعه شبکه ملی اطلاعات فرصتی است برای دستاندرکاران این حوزه در کشور که علاوه بر 300 هزار نیروی دانشآموخته و انسانی نزدیک به 70 هزار دانشجوی محصل که در این حوزه فعالیت میکنند میتوان به حضور یک میلیون نیروی انسانی فعال در این حوزه اشاره کرد.
وی در مورد امنیت در شبکه ملی اطلاعات گفت: این شبکه شامل نرمافزارهای پایه، مدیریت شبکه، امنیت فضای تبادل اطلاعات و توسعه کسبوکارهای دیجیتال و خدمات میتواند نیازهای کشور را تامین کند و توانسته تا چند سال گذشته تعداد مراکز بسیار افزایش پیدا کند، فعالیت کنند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره لزوم به تبدیل فضای محدودیت به فضای توسعه دانش گفت: در کنار نرمافزارها نظیر سیستمهای عامل، موتورهای جستجو باید این خدمات با تجهیزات و طراحی و ساخت شبکه همچون فیبرنوری که نیاز به نیروی متخصص دارد شکل بگیرد و کشور به سمت گامهای اساسی برای بینیاز شدن به محصولات وارداتی پیش رود.
وی با اشاره به فرصت ایجاد شده امروز به توسعه دانش بومی و فناوری و ارائه محصولات مورد نیاز در کشور گفت: با توجه به سیاستهای کلان جمهوری اسلامی ایران برای پیشرفت کشور به همراه عدالتگستری تاکید شده که با حفظ ارزشهای اجتماعی و مربوط به جامعهی امروز این فرصت در بازار داخل به ویژه در نقاط محروم فراهم شده است.
تقی پور به نامگذاری امسال به نام زنان و دختران در فناوری اطلاعات از سوی ITU افزود: امروز در کشور ما امکانات برابری برای زنان و دختران در نظر گرفته شده همچنین از نظر تعداد دانشجویان و فارغالتحصیلان در این حوزه فرصت برابری ایجاد شده است.
وی بر ارزشهای اجتماعی و فرهنگی جامعه روزبهروز به سمت پیشرفتها با فناوری مخابرات کشور تاکید کرد.
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