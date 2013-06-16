نتایج شمارش آرای انتخابات شوراهای اسلامی محلات اعلام شد

غلامعلی یارمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: آراء در وهله نخست از ۴۳ صندوق اخذ رای ریاست جمهوری و سپس ۴۷ صندوق رای انتخابات شوراهای شهر و روستا شمارش شد که حجت الاسلام حسن روحانی، محمدباقر قالیباف و سعید جلیلی در حوزه انتخابیه محلات بیشترین رای را كسب كرده اند.

وی با بیان اینکه در شهر محلات 14 هزار و 299 نفر در انتخابات شورای اسلامی شرکت کردند اظهارداشت: قاسم رییس اكبری با 7007 رای، حسن شمس با سه هزار و ۹۵ رای، عباس ابراهیمی با دو هزار و ۹۳۲ رای،مهدی هدایتی دو هزار و ۸۹۲، مهدی سروش دو هزار و ۷۴۳، محمدرضا علی محمد دو هزار و ۳۶۲ محمد صالحی دو هزار و ۱۶۸ رای به عنوان اعضای اصلی شورای شهر محلات و نادر ترك دو هزار و ۱۶۴ رای، روح الله سروش دو هزار و ۱۱۴ رای و روح الله جوادی دو هزار و ۵۱ رای به عنوان اعضای علی البدل شورای شهر محلات انتخاب شدند.



یارمحمدی با تاکید بر اینکه در شهر نیمور نیز سه هزار و 197 رای به صندوق‌ها انداخته شد تصریح کرد: در پایان حسن فیروزی، عباس مهدوی‌بابایی، عبدالله قربانی، رضا براتعلی، حسن اسماعیلی به عنوان پنج عضو اصلی و حسین همتی و هادی رجبی به عنوان دو عضو علی‌البدل شهر نیم ور انتخاب شدند.

رئیس ستاد انتخابات محلات با اشاره به اینكه ۱۰ عضو اصلی و علی البدل برای شورای شهر محلات از جمع ۳۰ كاندیدا انتخاب شدند، افزود: هفت عضو اصلی و علی البدل شورای شهر نیم ور نیز از میان ۱۶ كاندیدا انتخاب شدند.

وی با اشاره به اینکه ۲۰ بازرس بر چگونگی برگزاری انتخابات رییس جمهوری و شوراهای شهر و روستای محلات نظارت داشتند گفت: همچنین یك هزار و ۵۰۰ نفر عوامل اجرایی و نظارتی در برگزاری انتخابات مشاركت داشتند.

یارمحمدی اضافه كرد: در انتخابات شوراها ۶۳ نفر به عنوان اعضای اصلی و ۳۹ نفر به عنوان عضو علی البدل شوراهای اسلامی شهر و روستا در این دوره انتخاب شدند.

گفتنی است چهارمین دوره انتخابات شوراها در شهرهای محلات، نیم ور و ۱۷ روستای این شهرستان برگزار و از ۲۵ فرآیند انتخاباتی، ۲۴ مرحله آن بصورت الكترونیكی و صرفا یك مرحله آن بصورت دستی برگزار شد.

