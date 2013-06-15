اعضای شورای شهر شوش مشخص شدند

عبدالرضا سعیدی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بعد از پایان شمارش آرای شهر شوش، 9 عضو این شورای شهر مشخص شدند تا این افراد اعضای چهارمین دوره شورای شهر این شهر ساحلی را تشکیل بدهند.

وی افزود: آرش سعید مهرپرور بعد از پایان شمارش آرا به عنوان نفر نخست انتخاب شد. همچنین بهرام کریم پور، ثریا شوهانی، مهشید آزادی، عبدالجلیل بیلاوی، علیرضا رشنو، سید حکیم موسوی، عبدالرضا لالوند و مسلم سگوند با کسب بیشترین آرای مردم سایر اعضای شورای شهر شوش هستند که به شوای شهر شوشو راه یافتند.

سعیدی نیا تصریح کرد: 77 درصد از واجدان شرايط راي دادن در شوش، در يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري و شورای شهر و روستا مشاركت كردند.