اعضای شورای شهر امیدیه مشخص شدند

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از پایان شمارش آرای شهر امیدیه، 9 عضو این شورای شهر مشخص شدند تا این افراد اعضای چهارمین دوره شورای شهر این شهر نفتی را تشکیل بدهند.

مهران افضلی بعد از پایان شمارش آرا به عنوان نفر نخست انتخاب شد. بعد از وی به ترتیب غلامرضا یار، یوسف آزادی پور، لطیف شریفات، محمدرضا آغاجری، خسرو ناصریان، فریدون جلودار زاده، زهرا هوشیاری و نصرین محمدی به ترتیب در رده های دوم تا نهم قرار گرفتند و به شوای شهر امیدیه راه یافتند.

به گزارش خبرنگار مهر، شهرستان امیدیه بعد از اکتشاف نفت و گاز در سال ۱۲۷۹ خورشیدی آغاز به شکل‌گیری کرد و ابتدا به سی پرنج معروف بوده‌است. این شهر دارای منابع و صنایع بسیاری از جمله نفت و گاز بوده و بیشتر دارای نفت است تا گاز. این شهر یکی از شهرهای مهم تولید نفت در استان خوزستان است.