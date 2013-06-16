تیم ملی بسکتبال مغلوب تیم دوم ایتالیا شد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تدارکاتی تیم ملی بسکتبال برابر تیم "ب" ایتالیا شنبه شب در استانبول برگزار شد که طی آن ملی‌پوشان کشورمان با تنها یک اختلاف امتیاز و با نتیجه 65 بر 64 مقابل حریف خود متحمل شکست شدند.

تیم ملی بسکتبال ایران به منظور آماده‌سازی برای شرکت در مسابقات قهرمانی مردان آسیا در سازی ترکیه شرکت کرده و در دیدار تدارکاتی شنبه شب مقابل ایتالیا را هم حاضر شد. ایتالیا هم برای حضور در مسابقات قهرمانی کشورهای مدیترانه به ترکیه سفر کرده است.

صفاعلی کمالیان، مربی تیم ملی بسکتبال در مورد روند دیدار این تیم برابر تیم "ب" ایتالیا به خبرنگار مهر گفت: جریان بازی خوب بود. در ابتدای بازی عقب افتادیم اما بازیکنان خیلی خوب اختلاف امتیاز با حریف را جبران کردند و حتی توانستند برای دقایقی هم تیم برتر میدان باشند.

وی تصریح کرد: اما در ادامه نحوه قضاوت روی جریان و نتیجه بازی تاثیرگذار شد. سوت‌های داور ترکیه ای بازی به نفع تیم مقابل زده می‌شد. این قضاوت جریان بازی را به سود ایتالیایی‌ها تغییر داد و باعث شد در نهایت بازنده بازی باشیم.

مربی تیم ملی بسکتبال از عملکرد بازیکنان در این دیدار ابراز رضایت کرد و در مورد آسیب دیدگی روزبه ارغوان گفت: وضعیت ارغوان بهتر شده است اما هنوز درد دارد به همین دلیل در این بازی خیلی کم از او استفاده کردیم.

کمالیان در مورد ادامه برنامه تیم ملی بسکتبال در اردوی ترکیه خاطرنشان کرد: عصر امروز یک جلسه تمرینی خواهیم داشت. دو جلسه تمرینی هم برای دوشنبه پیش‌بینی شده است و سه شنبه هم به کشور باز می‌گردیم تا پیگیر تمرینات‌مان در تهران باشیم.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی بسکتبال برای حضور در مسابقات قهرمانی مردان آسیا آماده می‌شود که مردادماه به میزبانی فیلیپین برگزار می‌شود. سه تیم برتر این رقابت‌ها سهمیه جهانی می‌گیرند.