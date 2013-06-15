تیم ملی بسکتبال مغلوب ترکیه شد/ امشب آخرین دیدار برابر ایتالیا

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تدارکاتی تیم‌های ایران و ترکیه جمعه شب برگزار شد که طی آن تیم ملی ایران با نتیجه 71 بر 63 برابر میزبان خود متحمل شکست شد. روزبه ارغوان به خاطر آسیب دیدگی در این بازی تیم ملی ایران را همراهی نکرد اما مهمد بچیروویچ، سرمربی تیم ملی بسکتبال از دیگر بازیکنان ایران استفاده کرد.

ترکیه در حالی این دیدار را برگزار کرد که اواخر هفته جاری میزبان رقابت‎های قهرمانی مدیترانه است. البته ترک‌ها با ترکیبی از بازیکنان تیم "الف" و "ب" خود در این بازی شرکت کردند اما سرمربی تیم ملی این کشور هدایت آنها را بر عهده داشت.

دیدار برابر ترکیه چهارمین دیدار تدارکاتی تیم ملی بسکتبال بود. تیم کشورمان پیش از این در مصاف با الجزایر و تونس به پیروزی دست یافت و نتیجه دیدار برابر مصر را هم واگذار کرد.

تیم ملی بسکتبال که در استانبول اردو زده است، پنجمین و آخرین دیدار تدارکاتی خود را امشب برابر ایتالیا برگزار می‎کند.

ملی‎پوشان بسکتبال ایران برای حضور در رقابت‎های قهرمانی آسیا آماده می‌شوند که دهم تا نوزدهم مردادماه به میزبانی مانیل فیلیپین برگزار می‌شود. سه تیم برتر این مسابقات سهمیه جهانی می‌گیرند.