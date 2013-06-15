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۲۵ خرداد ۱۳۹۲، ۱۰:۴۰

در دیداری تدارکاتی؛

تیم ملی بسکتبال مغلوب ترکیه شد/ امشب آخرین دیدار برابر ایتالیا

تیم ملی بسکتبال مغلوب ترکیه شد/ امشب آخرین دیدار برابر ایتالیا

تیم ملی بسکتبال که در اردوی آماده‌سازی ترکیه به سر می‌برد، در ادامه دیدارهای تدارکاتی خود به مصاف تیم میزبان رفت که طی آن متحمل شکست شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تدارکاتی تیم‌های ایران و ترکیه جمعه شب برگزار شد که طی آن تیم ملی ایران با نتیجه 71 بر 63 برابر میزبان خود متحمل شکست شد. روزبه ارغوان به خاطر آسیب دیدگی در این بازی تیم ملی ایران را همراهی نکرد اما مهمد بچیروویچ، سرمربی تیم ملی بسکتبال از دیگر بازیکنان ایران استفاده کرد.

ترکیه در حالی این دیدار را برگزار کرد که اواخر هفته جاری میزبان رقابت‎های قهرمانی مدیترانه است. البته ترک‌ها با ترکیبی از بازیکنان تیم "الف" و "ب" خود در این بازی شرکت کردند اما سرمربی تیم ملی این کشور هدایت آنها را بر عهده داشت.

دیدار برابر ترکیه چهارمین دیدار تدارکاتی تیم ملی بسکتبال بود. تیم کشورمان پیش از این در مصاف با الجزایر و تونس به پیروزی دست یافت و نتیجه دیدار برابر مصر را هم واگذار کرد.

تیم ملی بسکتبال که در استانبول اردو زده است، پنجمین و آخرین دیدار تدارکاتی خود را امشب برابر ایتالیا برگزار می‎کند. 

ملی‎پوشان بسکتبال ایران برای حضور در رقابت‎های قهرمانی آسیا آماده می‌شوند که دهم تا نوزدهم مردادماه به میزبانی مانیل فیلیپین برگزار می‌شود. سه تیم برتر این مسابقات سهمیه جهانی می‌گیرند.

 

 

کد مطلب 2076883

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