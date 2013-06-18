به گزارش خبرگزای مهر، جعفر جعفری درباره جشنواره فوتبال که قرار است مردادماه امسال برگزار شود، به سایت این جشنواره اظهار داشت: آنطور که مطلع شدم قرار است در این جشنواره نشست‌های تخصصی جهت بررسی وضعیت فوتبال پایه برگزار شود که این موضوع می‌تواند مهمترین بخش جشنواره باشد. به نظرم فدراسیون فوتبال کارهای خوبی در فوتبال پایه انجام داده و برگزاری این جشنواره می‌تواند به پیشبرد اهداف فدراسیون و باشگاه‌ها کمک کند.

وی با بیان اینکه باشگاه‌هایی مثل فجر سپاسی همیشه به تیم‌های پایه خود متکی بوده‌اند، ادامه داد: در فوتبال بیشتر باشگاه‌ها دنبال آماده خوری هستند و به فوتبال پایه اهمیت نمی‌دهند. جشنواره فوتبال فرصت مناسبی است تا مدیران باشگاه‌ها با هم همفکر شوند و همه در بخش آکادمی و تیم‌های پایه سرمایه گذاری کنند.

مدیرعامل باشگاه فجر در ادامه با تاکید بر اهمیت برگزاری جشنواره فوتبال و تاثیر مثبت آن، خاطرنشان کرد: این فرصت خوبی است که همه از مسائل مطرح شده در جشنواره استفاده کنند. البته نکته مهمتر این است که این جشنواره خروجی و نتیجه داشته باشد تا بتوان از آن در بخش‌های مختلف فوتبال استفاده شود.

جعفری در پایان اظهار امیدواری کرد باشگاه‌ها از این فرصت به خوبی استفاده کنند.

اولین جشنواره تخصصی فوتبال ایران 29 مرداد تا اول شهریورماه سالجاری در محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی تهران برگزار خواهد شد.