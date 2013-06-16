منتخبین شوراهای اسلامی اسفراین و صفی آباد معرفی شدند

محمد محمدزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه در چهارمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در شهر اسفراین 31 هزار و 349 رای از مردم اخذ شد، اظهار داشت: با شمارش آرا، هفت عضو اصلی شورای شهر اسفراین به شرح ذیل مشخص شدند.

1- شمس علی شعبانیان با هفت هزار و 46 رای

2- طلعت رگباری با شش هزار و 251 رای

3- مسلم غلامی با چهار هزار و 672 رای

4- علی انصاری فرد با چهار هزار و 102 رای

5- مهدی استیری با سه هزار و 955 رای

6- نورالله دنیوی راد با سه هزار و 830 رای

7- ابراهیم بابایی با سه هزار و 696 رای

وی در ادامه عنوان کرد: همچنین در شهر صفی آباد از توابع شهرستان اسفراین نیز در مجموع دو هزار و 12 رای از مردم اخذ شد و پنج عضو اصلی شورای اسلامی این شهر نیز به شرح ذیل مشخص شدند.

1- غلامعلی تاتار با هزار و 169 رای

2- رضا شرفخانی 945 رای

3- حسن ارغیانی 780 رای

4- غلامرضا گنجی 712 رای

5- انسیه حسینی 575 رای

به گزارش خبرنگار مهر، شهرستان 127 هزار نفری اسفراین در جنوب خراسان شمالی واقع شده است.