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۲۶ خرداد ۱۳۹۲، ۲۰:۲۶

با پایان شمارش آرا/

منتخبین شوراهای اسلامی اسفراین و صفی آباد معرفی شدند

منتخبین شوراهای اسلامی اسفراین و صفی آباد معرفی شدند

اسفراین - خبرگزاری مهر: رئیس ستاد انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری و چهارمین دوره شوراهای اسلامی شهرستان اسفراین گفت: با پایان شمارش آرای انتخابات شوراهای اسلامی، اعضای شورای شهر در اسفراین و صفی آباد معرفی شدند.

محمد محمدزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه در چهارمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در شهر اسفراین 31 هزار و 349 رای از مردم اخذ شد، اظهار داشت: با شمارش آرا، هفت عضو اصلی شورای شهر اسفراین به شرح ذیل مشخص شدند.

1- شمس علی شعبانیان با هفت هزار و 46 رای

2- طلعت رگباری با شش هزار و 251 رای

3- مسلم غلامی با چهار هزار و 672 رای

4- علی انصاری فرد با چهار هزار و 102 رای

5- مهدی استیری با سه هزار و 955 رای

6- نورالله دنیوی راد با سه هزار و 830 رای

7- ابراهیم بابایی با سه هزار و 696 رای

وی در ادامه عنوان کرد: همچنین در شهر صفی آباد از توابع شهرستان اسفراین نیز در مجموع دو هزار و 12 رای از مردم اخذ شد و پنج عضو اصلی شورای اسلامی این شهر نیز به شرح ذیل مشخص شدند.

1- غلامعلی تاتار با هزار و 169 رای

2- رضا شرفخانی 945 رای

3- حسن ارغیانی 780 رای

4- غلامرضا گنجی 712 رای

5- انسیه حسینی 575 رای

به گزارش خبرنگار مهر، شهرستان 127 هزار نفری اسفراین در جنوب خراسان شمالی واقع شده است.

کد مطلب 2078240

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