منتخبین شوراهای اسلامی اسفراین و صفی آباد معرفی شدند

محمد محمدزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه در چهارمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در شهر اسفراین 31 هزار و 349 رای از مردم اخذ شد، اظهار داشت: با شمارش آرا، هفت عضو اصلی شورای شهر اسفراین به شرح ذیل مشخص شدند.
1- شمس علی شعبانیان با هفت هزار و 46 رای
2- طلعت رگباری با شش هزار و 251 رای
3- مسلم غلامی با چهار هزار و 672 رای
4- علی انصاری فرد با چهار هزار و 102 رای
5- مهدی استیری با سه هزار و 955 رای
6- نورالله دنیوی راد با سه هزار و 830 رای
7- ابراهیم بابایی با سه هزار و 696 رای
وی در ادامه عنوان کرد: همچنین در شهر صفی آباد از توابع شهرستان اسفراین نیز در مجموع دو هزار و 12 رای از مردم اخذ شد و پنج عضو اصلی شورای اسلامی این شهر نیز به شرح ذیل مشخص شدند.
1- غلامعلی تاتار با هزار و 169 رای
2- رضا شرفخانی 945 رای
3- حسن ارغیانی 780 رای
4- غلامرضا گنجی 712 رای
5- انسیه حسینی 575 رای
به گزارش خبرنگار مهر، شهرستان 127 هزار نفری اسفراین در جنوب خراسان شمالی واقع شده است.
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