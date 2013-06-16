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۲۶ خرداد ۱۳۹۲، ۱۳:۲۹

با اعلام نتايج آرا/

منتخبين شوراي اسلامي جاجرم مشخص شدند

منتخبين شوراي اسلامي جاجرم مشخص شدند

جاجرم - خبرگزاري مهر: رئيس ستاد انتخابات يازدهمين دوره رياست جمهوري و چهارمين دوره شوراهاي اسلامي شهرستان جاجرم گفت: با پايان شمارش آرا، اعضای شورای شهر جاجرم مشخص شدند.

محمدرضا ايمان پور در گفتگو با خبرنگار مهر، با بيان اينكه در شهر جاجرم پنج نفر به عنوان اعضاي اصلي شوراي اسلامي دوره چهارم و دو نفر نيز به عنوان اعضاي علي البدل انتخاب شدند، اظهار داشت: علی صادقی‌فر، سید علی‌اصغر حسینی، محمدعلی نیکنام، حسن تقی‌زاده‌مطلق و حسن برآبادی به ترتيب با كسب بيشترين آرا در رده هاي اول تا پنجم چهارمين دوره انتخابات شوراي اسلامي شهر جاجرم قرار گرفتند و براي مدت چهار سال عضو اصلي شوراي شهر جاجرم خواهند بود.

به گفته وي سید جواد موسوی و معصومه دوستی نيز به عنوان اعضاي علي البدل اول و دوم شوراي اسلامي شهر جاجرم انتخاب شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، در شهرستان 37 هزار نفري جاجرم حدود 30 هزار نفر واجد شرايط راي دادن بودند كه از اين تعداد 22 هزار و 839 نفر در انتخابات يازدهمين دوره رياست جمهوري و چهارمين دوره شوراهاي اسلامي در اين شهرستان شركت كردند.

بر اين اساس بيش از 76 درصد از مردم واجد شرايط راي در اين شهرستان در انتخابات رياست جمهوري و شوراهاي اسلامي شهر و روستا مشاركت كرده اند.

شهرستان 37 هزار نفري جاجرم در جنوب غربی خراسان شمالی واقع شده است.

کد مطلب 2077839

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