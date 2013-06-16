اعضای شورای شهر شیروان معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالصمد صفرنژاد عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران، با بیان این مطلب افزود: در انتخابات شورای شهر شیروان 66 نفر ثب نام كرده بوده اند که از اين تعداد پس از بررسی صلاحیت ها در هیئت اجرایی و هئیت نظارت 61 نفر جهت انتخابات احراز صلاحیت شدند و رقابت خود را براي تصاحب 9 كرسي شوراي اسلامي اين شهر شروع كردند.

وی اظهار داشت: ستاد انتخابات شيروان نتايج شمارش آرا و اسامي 9 عضو اصلي شوراي اسلامي شهر شيروان را به شرح ذیل اعلام کرد:

1- عباس کاظمی 11 هزار و 637 رای 2- سعید ساعدی 11 هزار و 238 رای 3- اسماعیل حسین پور هشت هزار و 36 رای 4- خلیل چاره ساز آواری فیروزه شش هزار و 909 رای 5- هما کلالیان مقدم شش هزار و 211 رای 6- شاهرخ شاهرخی شیروان پنج هزار و 998 رای 7- عباس فیاض پسندیده بلقان پنج هزار و 11 رای 8- احمد عاقل چهار هزار و 782 رای 9- عباسعلی ارونقی چهار هزار و 705 رای

صفرنژاد اضافه کرد: همچنين نفرات ذيل نیز به عنواي اعضاي علي البدل شوراي اسلامي شيروان در دوره چهارم انتخاب شدند:

1- محمد محمد زاده قانعی با کسب چهار هزار و 339 رای 2- فاطمه قربانیان با کسب چهار هزار و 163 رای 3- حجی محمد حجی پور با کسب سه هزار و 915 رای 4- جواد تربتیان مشهدی با کسب سه هزار و 905 رای

فرماندار شیروان در ادامه عنوان کرد: برای برگزاری انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا در شهرستان شیروان چهار هزار نفر نیز به عنوان عوامل اجرایی همکاری داشتند.

شهرستان شیروان در شرق استان خراسان شمالی قرار دارد و شهر شيروان به عنوان مرکز این شهرستان با 89 هزار نفر جمعیت دومين شهر بزرگ خراسان شمالي بعد از بجنورد؛ مركز استان محسوب مي شود.