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۲۹ خرداد ۱۳۹۲، ۱۱:۰۶

گزارش خبري مهر/

شور وصف ناپذیر مردم کردستان پس از پیروزی تیم ملی فوتبال/حضور مردم در خیابان ها

شور وصف ناپذیر مردم کردستان پس از پیروزی تیم ملی فوتبال/حضور مردم در خیابان ها

سنندج - خبرگزاری مهر: تیم ملی فوتبال ایران با پیروزی برابر کره جنوبی به عنوان تیم اول گروه به جام جهانی ۲۰۱۴ صعود کرد تا شور وصف ناپذیری را در میان مردم کردستان همچون دیگر ملت ایران اسلامی به وجود آورد تا بعد از این پیروزی به جشن و شادی در خیابان ها بپردازند.

به گزارش خبرنگار مهر، شاید کمتر کسی باور کند تنها پس از دقایقی از صعود ایران به جام جهانی خیابان های سطح شهر سنندج مملو از جمعیت و هواداران فوتبال باشد تا دقایقی پس از صعود ایران به جام جهانی، مردم با حضور در خیابان های شهر به شادی و هلهله بپردازند.

طنین "ایرانی باغیرت، ایرانی باغیرت" پس از راهیابی تیم ملی فوتبال ایران به جام جهانی خیابان های سنندج را پر کرد و علاقمندان به فوتبال با شعار "بچه ها متشکریم" از بازیکنان تیم ملی فوتبال کشور تشکر کردند.

همچنین مردم سوار بر اتومبیل های خود با بوق زدن و در دست گرفتن پرچم ایران، در خیابان های شهر کارناوال ‌های شادی به راه انداختند و نکته قابل توجه این بود که در این شور، حتی آنان هم که به نوعی فوتبالی نبودند، با مشاهده شور و شادی مردمی که از صعود تیم ملی کشورمان به جام جهانی مطلع شدند، همراه و هم صدا با دیگر همشهریان به شادی پرداختند.

پرچم ایران و سه رنگ سرخ و سفید و سبز بیش از هر چیز و هر کس در خیابان دیده می شود و بسیاری از مردم در کنار خیابان شاهد جشن پیروزی هستند و آنهایی که در بین خودروها قرار دارند، پرچم ایران را به نشانه شادی تکان می دهند.

کد مطلب 2079960

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