به گزارش خبرنگار مهر، مراسم ترحیم مرحوم «فهیمه رحیمی» نویسنده پیشکسوت و صاحبنام ادبیات عامه‌پسند ایران روز پنجشنبه 30 خردادماه در مسجدالرضای تهران برگزار می‌شود.

این مراسم از سوی خانواده وی و از ساعت 15 در این مسجد واقع در خیابان خرمشهر میدان نیلوفر برپا می‌شود.

فهیمه رحیمی پس از طی یک دوره بیماری سخت سرطان معده صبح روز گذشته در بیمارستان مهر تهران درگذشت.

پیکر رحیمی ظهر دیروز در قطعه نام آوران بهشت زهرا دفن شد.

رحیمی در طول حیات خود آثاری مانند اتوبوس، عشق و خرافات، كوچه باغ يادها، برجى در مه، خلوت شب‌هاى تنهايى، روزهاى سرد برفى، خيال تو، عاليه، رز كبود، شيدايى، بانوى جنگل، حرم دل، آريانا، پنجره، بازگشت به خوشبختى، تاوان عشق، پاييز را فراموش كن، ماندانا، زخم‌خوردگان تقدير، هنگامه، ابليس كوچك، اشك ستاره و ... را منتشر کرد.