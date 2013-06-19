کرجی ها تا صبح جوانی کردند/ به برزیل بگو ما داریم میائیم

به گزارش خبرنگار مهر یک هفته ای هست که مردم ایران طعم شیرین شادی را در کام خود مزمزه می کنند. همانهایی که تا چند ماه پیش تحریم های سیاسی و فشارهای اقتصادی آنها را به شدت آزار می داد. عید نوروزی که با تنگناهای اقتصادی برگزار شد و تورمی که از ابتدای سال به سختی گلوی مردم را می فشرد.



حال اما با دو پیروزی پیاپی در عرصه سیاسی و ورزشی مردم روحیه ای خاص پیدا کرده اند. عزت و افتخار ملی آنها را به وجد آورده و بسیاری از آن نا خوشی های گذشته به دست فراموشی سپرده شد. بی شک این شادی ها نه فقط ابعاد اجتماعی و فرهنگی که حتی دستاورد اقتصادی و سیاسی بیشماری را نصیب کشور می کند.



به هر تقدیر مردم سراسر کشور و البته کرجی ها دیشب را با شادمانی و پایکوبی گذراندند جوانان بیرق زیبا و پر افتخار کشورمان را بر سر و دوش گرفته و همانها با روبان های سبز و سفید و سرخ انگشتان خود را به پرچم سرافراز ایران اسلامی مزین کردند تا با علامت پیروزی بالا بگیرند.عده ای هم سه رنگ زیبای پرچم کشورمان را بر روی صورت خود نقش زدند و در کوی برزن از این که کشورشان ایران سربلند است فریاد ای ایران ای مرز پر کوهر را سر دادند.



عده ای از مردم شاد کوچه و بازار در این میان قوچان نژاد گلزن این بازی و بازیکن تکنیکی استاندارد لیژ را تشویق می کرد، تعدادی دیگر عملکرد نکو نام بازیکن خط میانی و کاپیتان تیم ملی را می ستودند و برخی هم حسینی دفاع مستحکم تیم کشورمان را در برد دیروز موثر می دانستند و یک یک اینها را تشویق می کردند. اما آنچه که بیش از دیگران شنیده می شد نام کل بازیکنان تیم ملی و کی روش سر مربی این تیم ملی بود که با کلمه تشکر- تشکر از آنها یاد می شد.



شیرینی برد دیشب تیم ملی فوتبال ایران از تیم کره جنوبی منحصر به راهیابی فوتبال ایران به جام جهانی فوتبال برزیل نبود بلکه نکاتی چند از این موفقیت می توان عنوان کرد که هرکدام از آنها افتخاری برای کشورمان به شمار می رود.



الف: تیم ملی فوتبال ایران در حالی به جام جهانی 2014 فوتبال راه یافت که بسیاری از امید ها به علت نتایج ضعیف ابتدای کار بالاخص باخت از تیم فوتبال لبنان در بیروت کم رنگ شده بود. کار برخی تحلیل گران این شده بود که ببینند روی کاغذ تیم ما چقدر امید صعود دارد غافل از این که جوانان ایرانی فارغ از آن محاسبات در عمل چیز دیگری را به اثبات می رسانند.





ب: افتخار صعود از آسیا به جام جهانی در شرایطی نصیب تیم ملی کشورمان شد که دیگر با اقتدار تر از این ممکن نبود. به عنوان تیم نخست گروه خود و با دو بار شکست دادن تیم چهارم جهان. البته این افتخار در شرایطی بیشتر نمود پیدا میکند که همین چند روز پیش کنفدراسیون جهانی رتبه فوتبال ایران را ده پله پائین آورده بود.



ج: کری خوانی سرمربی و بازیکنان تیم فوتبال کره جنوبی و شکست خانگی آنها بی شک یکی دیگر از عوامل شادی و پایکوبی مردم بود و همانها بودند که در حین شادی های خود می گفتند که ایران هورا – کره سوراخ ، یا یک صدا خطاب به کره‌ای‌ها فریاد می زدند که ایران یادت نره.



به هر تقدیر تیم ملی کشورمان با نتایج سر بلند و شادی های مردم به جام جهانی راه یافت اما زمانی این حلاوت برای مردم دوچندان خواهد شد که با برنامه ریزی به موقع دست اندر کاران مقدمات حضور قدرتمندانه تیم ملی فوتبال کشورمان در جام جهانی مهیا شده و بتوانیم برای نخستین بار از مرحله مقدماتی این بازی ها گذر کنیم. آنوقت است که می توانیم با شادی و فریاد اعلام کنیم که "به برزیل بگو ما داریم میائیم"