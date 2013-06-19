به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران که پس از صعود به جام جهانی 2014 و خلق یک حماسه ورزشی عصر امروز وارد تهران شد با یک دستگاه اتوبوس از فرودگاه به آکادمی ملی المپیک آمد تا بازیکنان در این محل برای زمان کوتاهی به استراحت بپردازند.

در بدو ورود کادر فنی با بازیکنان ملی پوش به آکادمی ملی فوتبال مقابل آنها یک راس گوسفند ذبح شد و با سلام و صلوات بازیکنان به محل استراحت خود رفتند. برای استقبال از ملی‌پوشان مسئولان، کارمندان فدراسیون فوتبال و برخی از مشوقان تیم‌های ملی در محل آکادمی حضور داشتند. به محض ورود علی کفاشیان وی از سوی حاضرین مورد تشویق قرار گرفت. کفاشیان در این مدت بیشتر انتقاد شنیده بود تا تشویق!

طبق برنامه ریزی صورت گرفته قرار است اعضای تیم ملی فوتبال ایران ساعت 17 به ورزشگاه 100 هزار نفری آزادی رفته و مقابل تماشاگران دور افتخار بزنند. طبق آخرین اخبار واصله تاکنون بیش از 20 هزار تماشاگر در ورزشگاه آزادی مستقر شده اند و منتظر ورود ملی پوشان هستند.