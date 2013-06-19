پارک علم و فناوری خراسان شمالی رتبه برتر را کسب کرد

پیله ور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در این نمایشگاه بیش از 140 شرکت فناوری از 40 کشور جهان حضور داشتند افزود: این نمایشگاه به مدت 3 روز در کشور ترکمنستان برگزار شد.

وی اظهارداشت: در آیین افتتاحیه این نمایشگاه که معاون اول، معاونین رئیس جمهوری ترکمنستان و سفرای کشورهای شرکت کننده حضور داشتند به طور اختصاصی از غرفه پارک فناوری خراسان شمالی بازدید شد.

پیله ور در ادامه تصریح کرد: پارک علم و فناوری خراسان شمالی در این نمایشگاه به نمایندگی از وزارت علوم، مدیریت پارکهای فناوری و مراکز رشد سراسر کشور را بر عهده داشت که خوشبختانه توفیقات خوبی را در این عرصه تجربه کرد.

علی اصغر پیله ور همچنین از ملاقات خود با رئیس آکادمی ترکمنستان به عنوان بالاترین مقام علمی و فناوری کشور ترکمنستان خبرداد و گفت: در این ملاقات جایگاه علمی و فناوری در ایران و همچنین خاور میانه به اطلاع وی رسید و پیشنهاد شد که ایران و ترکمنستان برای انتقال فن آوری و اطلاعات در حوزه ایجاد مراکز رشد و پارک های فناوری، حمایت از شرکت هایی که در حوزه دانش بینان فعالیت می کنند و همچنین در راستای انتقال تجربیات خود، در قالب تفاهم نامه اقدام کنند.

رئیس پارک علم و فناوری خراسان شمالی گفت: در این دیدار از طرف ترکمنستانی برای حضور در نمایشگاههای بین المللی ایران دعوت و مقرر شد این اقدام متقابلا از سوی آکادمی ترکمنستان صورت گیرد.

وی تصریح کرد: همچنین به رئیس آکادمی ترکمنستان پیشنهاد شد که ترکمنستان در شبکه فناوری کشورهای اسلامی که دبیرخانه آن در استان گیلان قراردارد عضویت داشته باشد تا امکان تبادل اطلاعات در حوزه موسسات تحقیقاتی، تجارب موسسه ها و پژوهشگاههای ایران از قبیل پژوهشگاه رویان در جهاد کشاورزی، پژوهشکده هوا فضا و ... فراهم شود.

به گفته وی پارک علم و فناوری خراسان شمالی در بین 140 شرکت کننده در این نمایشگاه، در کنفرانس بین‌المللی علوم و فناوری پیشرفته ترکمنستان مقام سوم را کسب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه و کنفرانس بین‌المللی علوم و فناوری پیشرفته ترکمنستان، در روزهای 22 تا 24 خردادماه به مدت 3 روزدر شهر عشق‌آباد این کشور برگزار شد.

در آیین اختتامیه این نمایشگاه علی اصغر پیله‌ور، رئیس پارک علم و فناوری خراسان شمالی جایزه و دیپلم نمایشگاه را دریافت کرد.