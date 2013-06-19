پرداخت زکات در جامعه فرهنگسازی شود/ روحانیون از منبرها برای تبلیغ پرداخت زکات استفاده کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدرضا فاضلیان پیش از ظهر چهارشنبه در شورای زکات شهرستان ملایر با اشاره به اهمیت پرداخت زکات در قرآن کریم، گفت: در هر کجا که نماز ذکر شده به امر مهم زکات نیز اشاره شده است.

فاضلیان با تاکید بر اهمیت فریضه زکات، گفت: در این زمینه می توان به تقدم زکات بر نماز در روز عید فطر اشاره کرد.

وی ادامه داد: این فریضه الهی به اندازه ای مهم است که خداوند آمرزش برخی از گناهان را در طرفداری و دستگیری از فقرا قرار داده است.

وی گفت: اگر در جامعه همه کسانی که پرداخت زکات بر عهده آنها است زکاتشان را پرداخت کنند فقیری در جامعه باقی نمی ماند.

روحانیون باید در مساجد و منابر مردم را نسبت به اهمیت پرداخت زکات آگاه کنند

امام جمعه ملایر بر ترویج و اشاعه فرهنگ زکات در جامعه تاکید کرد و گفت: در این زمینه روحانیون باید در مساجد و منابر مردم را نسبت به این امر آگاه کنند.

وی اظهار داشت: با توجه به اینکه شهرستان ملایر در زمینه تولید انگور و کشمش دارای امتیاز است کشاورزان باید نسبت به پرداخت زکات خود اقدام کنند و اگر کشاورزان زکات محصول خود را ندهند پرداخت زکات محصول برای صادرات بر عهده تجار صادر کننده است.

معاون استاندار و فرماندار ملایر نیز بر ترویج امر زکات در شهرستان ملایر تاکید کرد و گفت: ملایر در این راستا جایگاه خوبی دارد اما این کافی نیست و باید در امر زکات تلاش بیشتری شود.

مصطفی آزادبخت بیان کرد: همه در اجرای این امر و فریضه الهی مسئول هستیم و در این میان روحانیون دارای وظیفه سنگین تری هستند که آن را به خوبی انجام می دهند.

انجام تبلیغات بیشتری در زمینه زکات در روستاها لازم است

وی بر لزوم انجام تبلیغات بیشتری در زمینه زکات در روستاها تاکید کرد و گفت: روحانیون بیشتری باید برای تبلیغ امر زکات در روستاها اعزام شود.

وی عنوان کرد: برای فرهنگ سازی در زمینه زکات در تمامی روستاها، با برنامه های اجرایی و در اختیار گذاشتن امکانات لازم برای اعزام روحانیون به روستاها اقدام می شود.

آزادبخت پیشنهاد کرد با همکاری بخشداران و شهرداران در شهرهای ملایر در هر شهری از ملایر یکی از میادین به نام میدان زکات نامگذاری شود.

24 مسجد از محل پرداخت زکات در روستاهای ملایر ساخته شده است

مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان ملایر نیز گفت: 24 مسجد از محل پرداخت زکات در روستاهای ملایر ساخته شده است.

علی کولیوند افزود: از مجموع زکات جمع آوری شده در سال گذشته، 31 میلیون تومان مربوط به زکات سهم محرومین بوده است.

کولیوند بیان داشت شهرستان ملایر در سه سال اخیر توانسته رتبه برتر استان همدان را در امر زکات داشته باشد و به این واسطه استان همدان نیز سال گذشته رتبه دوم کشور را در پرداخت زکات داشته است.

وی میزان زکات جمع آوری شده در بخش مرکزی شهرستان را 300 میلیون تومان، در بخش جوکار365 میلیون تومان، در بخش سامن220 میلیون تومان و در بخش زند ملایر 665 میلیون تومان در سال گذشته اعلام کرد.

وی احداث و تکمیل ساختمان 24 مسجد، 12 حسینیه، احداث خانه عالم در روستا، تکمیل غسالخانه دو روستا، احداث یک دارالقرآن و جدول گذاری و کانال بهداشتی 30 روستارا از مهمترین پروژه های ساخته شده از محل زکات برشمرد.

کولیوند گفت: روستای میشن با جمع آوری 73 میلیون تومان زکات رتبه نخست پرداخت زکات در میان روستاهای شهرستان را داشته است.

وی گفت: روستای زاغه نیز با جمع آوری دو و نیم تن گندم بیشترین زکات سهم محرومین را داشته است.