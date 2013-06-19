  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۹ خرداد ۱۳۹۲، ۱۴:۱۹

یک روزنامه آلمانی گزارش داد:

نقش کلیدی نروژ در مذاکرات طالبان با دولت افغانستان

نقش کلیدی نروژ در مذاکرات طالبان با دولت افغانستان

یک روزنامه آلمانی با استناد به سخنان وزیر خارجه نروژ از نقش کلیدی این کشور در روند مذاکرات طالبان با دولت افغانستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه "پاسایر نویه پرسه"، در مطلبی نوشت: ظاهرا کشور نروژ نقش مهمی را در مذاکرات بین طالبان و دولت افغانستان بازی می کرده است. روز گذشته مشخص شد که نمایندگان طالبان برای مذاکرات در نروژ بوده اند.

وزیر امور خارجه نروژ نیز شب گذشته در فرستنده تلویزیونی NRK این مسئله را تایید کرده و اظهار داشت که ما نقش کلیدی را در این زمینه ایفا کرده ایم. اما  درباره این مسئله که هر چند وقت یک بار نمایندگان طالبان در اسلو حضور پیدا می کرده اند چیزی نگفت.

وی همچنین خاطر نشان کرد که آن یک روند کاملا مخفیانه بود که ما به آن وارد شدیم، اما حالا این احساس را داریم که می توانیم خود را کنار بکشیم.

کد مطلب 2080246

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها