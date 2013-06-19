نقش کلیدی نروژ در مذاکرات طالبان با دولت افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه "پاسایر نویه پرسه"، در مطلبی نوشت: ظاهرا کشور نروژ نقش مهمی را در مذاکرات بین طالبان و دولت افغانستان بازی می کرده است. روز گذشته مشخص شد که نمایندگان طالبان برای مذاکرات در نروژ بوده اند.

وزیر امور خارجه نروژ نیز شب گذشته در فرستنده تلویزیونی NRK این مسئله را تایید کرده و اظهار داشت که ما نقش کلیدی را در این زمینه ایفا کرده ایم. اما درباره این مسئله که هر چند وقت یک بار نمایندگان طالبان در اسلو حضور پیدا می کرده اند چیزی نگفت.

وی همچنین خاطر نشان کرد که آن یک روند کاملا مخفیانه بود که ما به آن وارد شدیم، اما حالا این احساس را داریم که می توانیم خود را کنار بکشیم.