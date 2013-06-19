یک زن سریلانکایی برنده جایزه مایلز فرانکلین شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بریسبین تایمز، داستان این رمان که برنده جایزه 60 هزار دلاری مایلز فرانکلین شد درباره دو شخصیت کاملا نامتجانس است که حس تعلق داشتن را تجربه میکنند و سئوالهایی درباره خانه و فواصل میپرسند.
هیئت داوران اسم برنده را دیروز بعدازظهر در کتابخانه ملی استرالیا در کانبرا اعلام کردند و از رمان به عنوان کتابی «هوشمند و نیشدار» یاد کردند.
ریچارد نویل رئیس هیئت داوران این جوایز گفت انتخاب کردن از بین لیستی که برای اولین در تاریخ این جوایز کاملا شامل خانمها میشد، بسیار سخت بود. او گفت: خود پروسه قضاوت بسیار جامع و در عین حال خسته کننده است. امسال هم بحثهای بسیاری درباره انتخاب برنده وجود داشت. رمان میشل رمانی با جاهطلبیها و دانشی والاست. این کتاب با بسیاری از مشکلاتی که جامعه استرالیا دربارهاش صحبت میکند، دست و پنجه نرم میکند و بسیار فوق العاده هم نوشته شده و بسیار درگیرکننده است.
د کرتسر در سریلانکا به دنیا آمده، اما در ملبورن و پاریس درس خوانده و همچنین نویسنده کتابهای «پرورش دهنده رز»، «پرونده همیلتون» و «سگ گمشده» نیز هست. او تاکنون به عنوان مدرس دانشگاه، سردبیر و منتقد کتاب کار کرده است.نویسندههای دیگری که در لیست پنج نفره پایانی این جوایز قرار داشتند رامی اش، آنا فالکنر، دروسیلا موجسکا و کری تیفانی بودند.
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