شب نيمه شعبان منتظر کلاه قرمزی باشید/ رومئو و ژولیت مهمان برنامه

به گزارش خبرگزاری مهر، علي زارعان با بيان اينکه برنامهاي شيرينتر از برنامههاي پيش تدارك ديده شده، افزود: در ويژه برنامه سالروز ميلاد خجسته حضرت قائم (عج) همه عروسكهاي "كلاه قرمزي 92" حضور خواهند داشت و تلاش شده فضاي پر نشاط تري براي مخاطبان فراهم شود.
وی درباره نمایش های تدارک دیده شده در این برنامه و موضوعات آن گفت: در این برنامه علاقمندان کلاه قرمزی میتوانند نمایش پسرخاله و رفتگر، رومئو و ژولیت و هدیه گرفتن را که حاوی پیامهای بهداشتی، کمک و همدلی به هم نوع است، شاهد باشند.
به گفته وي بر اساس توافقهاي صورت گرفته پخش قسمتهاي جديد اين برنامه در عید فطر، قربان، تولد امام رضا (ع) و دیگر اعیاد مبارك ادامه خواهد داشت.
زارعان یادآور شد: اين مجموعه به كارگرداني ايرج طهماسب و تهيه كنندگي حميد مدرسي براي پخش در نوروز 92 و اعیاد مذهبی توليد شده و اين بار در كنار كلاه قرمزي و پسر خاله عروسكهاي ديگري مثل پسر عمهزا، دختر همسایه، آقاي همساده، جیگر، فامیل دور، ببعی و .. حضور داشتند، كاراكترهايي كه با تدبير عوامل برنامه ساز خيلي زود جاي خود را در دل مردم باز كردند.
مدير گروه كودك و خردسال شبكه دو افزود: بازپخش برنامه كلاه قرمزي دوشنبه 3 تير ساعت 16 خواهد بود.
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