به گزارش خبرنگار مهر، مراسم قرعه کشی مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا امروز پنجشنبه برگزار شد که طی آن تیم فوتبال استقلال باید در این مرحله روز 30 مرداد به مصاف تیم بوریرام تایلند برود. دیدار برگشت این دو تیم نیز 27 شهریورماه برگزار خواهد شد.

براساس قرعه کشی این مرحله که امروز در مقرر کنفدراسیون فوتبال آسیا در مالزی برگزار شد، هشت تیم حاضر در مرحله یک چهارم نهایی طبق برنامه زیر به مصاف هم خواهند رفت:

* الاهلی عربستان - اف سی سئول کره جنوبی

* استقلال ایران - بوریرام یونایتد تایلند

* کاشیوا ریسول ژاپن - الشباب عربستان

* گوانگژو چین - لخویای قطر

شاگردان امیر قلعه نویی که با قرعه نسبتا آسانی در مرحله یک چهارم نهایی مواجه شده اند در صورت پیروزی برابر نماینده تایلند در مرحله نیمه نهایی باید به مصاف برنده دیدار الاهلی عربستان و اف سی سئول کره جنوبی خواهد رفت.

برنده دیدار کاشیواریسول و الشباب هم با برنده گوانگژو - لخویا بازی می کند.

مرحله نیمه نهایی در تاریخ سوم مهر برگزار خواهد شد.



