هواداران پرسپولیس منتظر خبرهای خوش و غیرمنتظره باشند

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین قدوسی در گفتگو با سایت رسمی باشگاه پرسپولیس افزود: همانطور که پیش از این اقدامات ماندگار بزرگی مانند راه اندازی مرکز علمی کاربردی پرسپولیس، ثبت نام و ساماندهی بیش از یک میلیون و سیصد هزار هوادار در سایت باشگاه و عرضه کارت هواداری به طیف گسترده‌ای از هواداران با خدمات ویژه، بازگرداندن نام پرسپولیس به باشگاه پرسپولیس، برگزاری همایش چهره‌های ماندگار، راه‌اندزای تیم‌های متعدد ورزشی، حمایت از قهرمانان المپیک در راستای ادامه افتخارآفرینی آنها برای ایران، تحول در فوتبال پایه، ایجاد آکادمی فوتبال پرسپولیس، عقد قراردادهای همکاری با باشگاه‌ها و شرکت‌های معتبر فعال در عرصه فوتبال، تاسیس و راه‌اندازی شرکت‌های متعدد اقتصادی و نمایندگی‌ها در ایران و نقاط مختلف جهان، تاسیس شرکت پیشکسوتان و ارائه خدمات مالی و معنوی به آنها و بسیاری اقدامات دیگر انجام شد و به زودی اتفاقات بزرگ و ویژه دیگری از باشگاه پرسپولیس رقم خواهد خورد که هم منبع درآمدزایی برای باشگاه خواهد بود و هم اینکه هواداران و اهالی فوتبال را غافلیگر خواهد کرد.



مدیر روابط عمومی باشگاه پرسپولیس تصریح کرد: مدیر عامل باشگاه پرسپولیس سال 91 را سال «کاشت» و «برنامه ریزی» و سال 92 را سال «برداشت» و «اجرای برنامه‌ها» در باشگاه پرسپولیس اعلام کرده بود. در همین راستا به زودی از اقدامات بزرگ و ماندگاری که در تاریخ باشگاه‌داری ایران سابقه نداشته، رونمایی خواهد شد. پروژه‌ها و اقدامات متعددی که از مدت‌ها پیش روی آنها برنامه‌ریزی و مطالعه شده بود و در سایه پیگیری‌های مدیریت پرسپولیس و معاونت‌های باشگاه به مرحله اجرا رسیده و به زودی به مرحله بهره‌برداری می‌رسد. هواداران پرسپولیس در این راستا منتظر خبرهای خوش و بعضا غیر منتطره باشند.

