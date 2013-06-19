دیدار حداد عادل با روحانی / فراکسیون اصولگرایان آماده همکاری با دولت آینده است

به گزارش خبرگزاری مهر، امیرابراهیم رسولی مسئول دفتر دکتر حدادعادل به دیدار غلامعلی حداد عادل با حسن روحانی اشاره کرد و اظهارداشت: در این دیدار که عصر امروز و در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت گرفت، حدادعادل ضمن تبریک به منتخب ملت، آمادگی فراکسیون اصولگرایان مجلس را برای همکاری با دولت آینده به اطلاع حسن روحانی رساند.



رسولی خاطرنشان کرد: حدادعادل پیش از این به صورت تلفنی انتخاب روحانی به ریاست جمهوری را به وی تبریک گفته بود.