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۲۹ خرداد ۱۳۹۲، ۱۸:۵۶

در دیدار حدادعادل و روحانی مطرح شد؛

دیدار حداد عادل با روحانی / فراکسیون اصولگرایان آماده همکاری با دولت آینده است

دیدار حداد عادل با روحانی / فراکسیون اصولگرایان آماده همکاری با دولت آینده است

رئیس فراکسیون اصولگرایان اصولگرایان ضمن دیدار با روحانی و تبریک وی اعلام کرد: فراکسیون اصولگرایان مجلس برای همکاری با دولت آینده آماده همکاری با حسن روحانی است.

 به گزارش خبرگزاری مهر، امیرابراهیم رسولی مسئول دفتر دکتر حدادعادل به دیدار غلامعلی حداد عادل با حسن روحانی اشاره کرد و اظهارداشت: در این دیدار که عصر امروز و در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت گرفت، حدادعادل ضمن تبریک به منتخب ملت، آمادگی فراکسیون اصولگرایان مجلس را برای همکاری با دولت آینده به اطلاع حسن روحانی رساند.

رسولی خاطرنشان کرد: حدادعادل پیش از این به صورت تلفنی انتخاب روحانی به ریاست جمهوری را به وی تبریک گفته بود.

کد مطلب 2080547

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