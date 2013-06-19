محبوبیت "اوباما" در آلمان کاهش یافته است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از "یورو نیوز"، جاسوسی اینترنتی مقامات امنیتی آمریکا که توسط مامور سابق سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا(سیا) از طریق روزنامه "گاردین" افشا شد از محبوبیت اوباما در آلمان کاسته است.

"باراک اوباما" که برای اولین بار به عنوان رئیس جمهور آمریکا سفر کرده است، با استقبال سرد مردم آلمان روبرو شد.

باراک اوباما که در سال 2008 نیز به عنوان نامزد ریاست جمهوری آمریکا به آلمان سفر کرده بود مورد استقبال مردم آلمان قرار گرفته بود، اما اکنون شرایط برای وی در آلمان به صورت دیگری رقم خورده است.

افشا شدن موضوع جاسوسی اینترنتی مقامات امنیتی آمریکا و همچنین قرار گرفتن آلمان در صدر کشورهایی که مورد بیشترین جاسوسی اطلاعاتی از سوی آمریکا قرار گرفته است، سبب خشم مردم آلمان شده است.

باراک اوباما هنگام ورود به آلمان با تظاهرات اعتراضی مردم آلمان مورد استقبال قرار گرفت و همچنین مجله "بیلد" آلمان با تغییر دادن شعار انتخاباتی اوباما از ("بله ما می توانیم " به ("بله ما اسکن می کنیم " و تیتر کردن آن اوباما را مورد تمسخر قرار داد.