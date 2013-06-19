47 برنامه در هفته قوه قضائیه در خراسان شمالی اجرایی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد کیخسروی با اشاره به شخصیت شهید بهشتی و 72 تن از یاران امام(ره) افزود: این شهید بزرگوار به عنوان معمار دستگاه قضایی شخصیت کمنظیری برای نظام اسلامی بود که باید جنبههای فکری، عقیدتی و سیاسی ایشان برای نسل جوان تبیین شود.
وی با اشاره به برنامه های هفته قوه قضائیه اظهار داشت: گلباران مزار شهدا، نشستهای مطبوعاتی با اصحاب رسانه، سخنرانی روسای دادگستریها و دادستانها در نماز جمعه مرکز استان و شهرستانها، و حضور کارکنان قضائی و اداری در نماز جمعه، دیدار و تجلیل از خانوادههای شهدا و ایثارگران دستگاه قضایی و سازمانهای وابسته، حضور مسئولان دستگاه قضائی در برنامههای زنده صدا و سیما بخشی از برنامه های اجرایی در هفته گرامیداشت قوه قضائیه است.
کیخسروی، ملاقات های مردمی روسا و معاونین دادگستری و دادستانها را در طول هفته قوه قضائیه از دیگر برنامه های اجرایی عنوان کرد و اطلاعرسانی در زمینه تبیین سیاستهای جدید قوه قضائیه و نقش آن در اعتمادسازی افکار عمومی را از دیگر برنامه های هفته گرامیداشت قوه قضائیه عنوان کرد.
وی تصریح کرد: همچنین در طی این هفته جمعی از قضات از نزدیک با زندانیان دیدار و به مسائل و مشکلات آنان رسیدگی خواهند کرد.
این مقام ارشد قضایی در خراسان شمالی همچنین از سخنرانی مسئولان قضایی دادگستری در مساجد، بازدید مسئولان قضایی از مراکز انتظامی و کلانتری ها خبرداد و گفت: طی هفته قوه قضائیه شورای حل اختلاف شهر قاضی نیز با حضور مسئولین استانی و شهرستانی افتتاح خواهد شد.
کیخسروی شرکت کارکنان دستگاه قضائی استان را در مراسم اهدای خون، برپایی زیارت عاشورا و برگزاری مسابقات فرهنگی، هنری و ورزشی از دیگر برنامههای هفته قوه قضائیه برشمرد.
وی افزود: در راستای اطلاع رسانی از برنامه های هفته گرامیداشت قوه قضائیه از سایر امکانات تبلیغی شامل ارسال پیام کوتاه، توزیع جزوه، بروشور، تراکتهای تبلیغاتی و زیرنویس های تبلیغاتی در صدا و سیما و سایر رسانه ها استفاده خواهد شد.
اول تا هفتم تیرماه به عنوان هفته قوه قضائیه نامگذاری شده است.
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