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۲۹ خرداد ۱۳۹۲، ۲۰:۱۳

کیخسروی:

47 برنامه در هفته قوه قضائیه در خراسان شمالی اجرایی می شود

47 برنامه در هفته قوه قضائیه در خراسان شمالی اجرایی می شود

بجنورد - خبرگزاری مهر: رئیس کل دادگستری خراسان شمالی از اجرایی شدن 47 برنامه در بزرگداشت هفته قوه قضائیه در این استان خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد کیخسروی با اشاره به شخصیت شهید بهشتی و 72 تن از یاران امام(ره) افزود: این شهید بزرگوار به عنوان معمار دستگاه قضایی شخصیت کم‌نظیری برای نظام اسلامی بود که باید جنبه‌های فکری، عقیدتی و سیاسی ایشان برای نسل جوان تبیین شود.

وی با اشاره به برنامه های هفته قوه قضائیه اظهار داشت: گلباران مزار شهدا، نشست‌های مطبوعاتی با اصحاب رسانه، سخنرانی روسای دادگستری‌ها و دادستان‌ها در نماز جمعه مرکز استان و شهرستانها، و حضور کارکنان قضائی و اداری در نماز جمعه، دیدار و تجلیل از خانواده‌های شهدا و ایثارگران دستگاه قضایی و سازمان‌های وابسته، حضور مسئولان دستگاه قضائی در برنامه‌های زنده صدا و سیما بخشی از برنامه های اجرایی در هفته گرامیداشت قوه قضائیه است.

کیخسروی، ملاقات های مردمی روسا و معاونین دادگستری و دادستانها  را در طول هفته قوه قضائیه از دیگر برنامه های اجرایی عنوان کرد و اطلاع‌رسانی در زمینه تبیین سیاست‌های جدید قوه قضائیه و نقش آن در اعتمادسازی افکار عمومی را از دیگر برنامه های هفته گرامیداشت قوه قضائیه عنوان کرد.

وی تصریح کرد: همچنین در طی این هفته جمعی از قضات از نزدیک با زندانیان دیدار و به مسائل و مشکلات آنان رسیدگی خواهند کرد.

این مقام ارشد قضایی در خراسان شمالی همچنین از سخنرانی مسئولان قضایی دادگستری در مساجد، بازدید مسئولان قضایی از مراکز انتظامی و کلانتری ها خبرداد و گفت: طی هفته قوه قضائیه شورای حل اختلاف شهر قاضی نیز با حضور مسئولین استانی و شهرستانی افتتاح خواهد شد.

کیخسروی شرکت کارکنان دستگاه قضائی استان را در مراسم اهدای خون، برپایی زیارت عاشورا و برگزاری مسابقات فرهنگی، هنری و ورزشی از دیگر برنامه‌های هفته قوه قضائیه برشمرد.

وی افزود: در راستای اطلاع رسانی از برنامه های هفته گرامیداشت قوه قضائیه از سایر امکانات تبلیغی شامل ارسال پیام کوتاه، توزیع جزوه، بروشور، تراکت‌های تبلیغاتی و زیرنویس های تبلیغاتی در صدا و سیما و سایر رسانه ها استفاده خواهد شد.

اول تا هفتم تیرماه به عنوان هفته قوه قضائیه نامگذاری شده است.

کد مطلب 2080568

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