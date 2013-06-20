به گزارش خبرنگار مهر،شاپور رستمی بعداز ظهر پنجشنبه در نشست بررسی وضعیت توزیع آب شرب در شهرها و روستاهای استان بوشهر گفت: آب شرب استان بوشهر از سه منبع چشمه ساسان کازرون، سد کوثردر کهکیلویه و بویر احمد و چاه‌های آب شرب مناطق استان بوشهر تامین می‌شود که برای توزیع مناسب آن در شبکه توزیع ضرورت دارد مسئولان آب شرب استان بوشهر بصورت یکپارچه مدیریت کنند.

وی بر تدوین برنامه منابع و مصارف آب شرب در شهرها و روستا تاکید کرد و اظهارداشت: این برنامه باید تا هفته آینده تدوین و در جلسه ستاد خشکسالی استان بوشهر مطرح تا مصوبات لازم برای رفع مشکل مناطق بحرانی تصویب شود.

معاون امور عمرانی استاندار بوشهر، تفکیک آب شرب با آبی که برای آبیاری فضای سبز استفاده می‌شود یک ضرورت دانست و تصریح کرد: کنترل حجمی آب در ورودی شهرها وروستاها باید نصب شود و متولی آب آن منطقه با توجه ضمن نظارت برتوزیع بهینه آب بر کنترل میزان آب ورودی با توجه به میزان سرانه دقت کند.

رستمی یادآور شد: برای جبران کمبود دربرخی از نقاط ، تانکرهای آبرسان با تعیین شودتا در مواقع بحرانی جوابگوی نیازهای مردم باشیم.

مدیر َآب و فاضلاب روستایی استان بوشهر گفت: اکنون آب در برخی از نقاط روستایی دچار بحران است که با مدیریت صحیح و بهینه مصرف آب میتوان این بحران را پشت سر گذاشت.

ملک محمد میر افزود: خط انتقال آب از سد کوثربدلیل کمی ظرفیت پاسخگوی میزان آب ورودی نیست که با ایجاد خط دوم از سد کوثر بسیاری از مشکلات قابل حل است.