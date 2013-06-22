به گزارش خبرگزاری مهر، موج سفر افراط گرایان آلمانی به سوریه نگرانی مقامات برلین را به دنبال داشته است. روزنامه دی ولت از سفر دست کم 60 سلفی آلمان به سوریه از ابتدای سال جاری میلادی خبر داد. این در حالی است که هر یک از این افراد با تبلیغات اینترنتی و انتشار ویدیوهایی، از دیگر شهروندان آلمانی می خواهند برای کمک به شورشیان مسلح سوریه، به آنان بپیوندند.

یکی از این افراد "صبری ب." است که در پیامی ویدیویی از آلمانی ها خواسته است برادران خود را در جنگ داخلی سوریه یاری کنند. این سلفی آلمانی در عین حال هشدار داده کسانی که خواهان سفر به سوریه هستند باید بدانند که برای تفریح به این کشور نمی روند.

بر این اساس تجربه نشان داده این سلفی ها پس از حضور در درگیری هایی مانند آنچه در سوریه رخ می دهد، مواضع تندتری اتخاذ کرده و برای دستیابی به اهداف جدید خود به کشورشان بازمی گردند، امری که مقامات برلین را بسیار نگران کرده است.