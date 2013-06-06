افزایش شمار سلفی ها و فعالان افراطی در آلمان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راینیشه پست، گزارش سازمان حفاظت از قانون اساسی آلمان حاکی است در سال گذشته میلادی میزان فعالیت گروههای افراطی در برلین افزایش یافته است.

بر اساس این گزارش که به تازگی توسط "فرانک هنکل" سناتور حزب دمکرات مسیحی (CDU) به پارلمان آلمان ارائه شده است، شمار فعالان سلفی پایتخت طی این مدت به 400 نفر رسیده که 50 نفر بیش از سال 2011 است.

همچنین شمار چپ گرایان افراطی از دو هزار و 370 نفر در سال 2011 به دو هزار و 410 نفر در سال گذشته میلادی افزایش یافته است. این در حالی است که تعداد راستگرایان افراطی نیز از هزار و 290 نفر در سال 2011 به هزار و 330 نفر رسیده است.

طبق این گزارش آلمان در سال گذشته شاهد میزان بیشتری از فعالیت های خشونت بار گروههای چپ گرای افراطی بوده است.