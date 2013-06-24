به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیاینه که روی سایت رسمی باشگاه استقلال قرار گرفته آمده است: "استقلالی واقعی کیست؟" این اولین پرسش رسمی باشگاه استقلال است و پرسش‌های بعدی که دم به دم به ذهن متبادر می شوند اینها هستند: آن هواداری استقلالی است که بر این پیراهن بوسه می زند، اشک‌ها و لبخندهایش را هر لحظه و هر جا نثار ارزش و بزرگی این باشگاه می کند، حاضر است نیمی از درآمد ناچیزش را هبه کند، با جان کندن خودش را به ورزشگاه‌های سراسر کشور می‌رساند و در بالا و پایین جدول با غرور فریاد ((استقلال دوستت داریم))سر می دهد؟ یا آن کس که از کنار این باشگاه به شهرت و مکنت و ثروت می رسد، از این نردبان بالا می رود، از بالا به این تیم نگاه می کند و آن را به سخره می گیرد؟ کدامش استقلالی است؟ کدامشان استقلالی هستند؟ این یا آن؟

کسی استقلالی است که با حرفهایش دل هواداران این تیم که به این باشگاه افتخار می‌کنند را به درد می آورد، یا آنکس که در همه حال و حتی پس از کنار رفتن از این تیم با احترام از آن یاد می‌کند؟

استقلالی کدام است؟ آنکس که به حرمت این خیل میلیونی هواداران از قراردادهای چند برابری عبور می کند و همچنان به این پیراهن افتخار می‌کند یا آنکس که این پیراهن و احترام هوادار را به چرک کف دست می فروشد و با آبرو و احترام و غرور مردمانی که به این تیم عشق می ورزند بی احترامی می‌کند؟

پاسخ به این پرسش شاید برخی را از غرور بیش از حد جدا کند، همانها که امروز و در مقطع حساس کنونی که تشعشع ستاره سوم مردم سرزمین ایران را مسخ کرده هم حاضر نیستند اندکی به این تشعشع خیره شوند و لحظه ای لبخند بزنند و کمی مشت گره کنند و برای این مردم و برای باشگاهی که سازنده آنها بود بکوشند و اینهمه روی اعصاب رژه نروند!

استقلال مسخره نیست این باشگاه با آنهمه افتخار و ستاره روی سینه و آن همه مدالهای رنگارنگ و آن همه هوادار مسخره نیست! مسخره کسی است که از هیچ با توسل به استقلال محترم به همه چیز می رسد و نمی داند که برای بازیکن شدن آن جنابان میلیاردها تومان، همین باشگاه هزینه کرده و از دستمزدهای آنچنانی گرفته تا زمین‌های تمرینی و مربیان و همبازیان و هتل‌ها و هواپیماها را به خدمت ایشان در آورده تا این شود که شده است!

استراتژی باشگاه دو ستاره استقلال برای امسال این است:

تنها استقلالی‌های متعصب و واقعی را لازم داریم، همان‌ها که به این هوادار و این باشگاه توهین نمی‌کنند، همان‌ها که تا برق قهرمانی آسیا را دیده‌اند برای به چنگ آوردن آن لحظه شماری می‌کنند و به هیچ چیز جز این فکر نمی کنند! نه آنها که در استقلال زیدان شدند و نمی دانند که بدون استقلال هیچ نیستند! نه آنها که متوجه نیستند که طی سالهای اخیر استقلال چقدر پای مصدومیت‌های تکراری آنها ایستاده و تاوان داده تا سرپا بایستند و هنوز زیدان باشند، نه آنها که بیش از همه (90درصد)پول گرفته اند و نمی دانند که در تیم‌های دیگر از این خبر ها نیست و نمی‌دانند که بازیکنانی چون همین پژمان نوری 75 درصد از پولشان را نگرفته اند اما به احترام هوادارانشان چنین حرفها و ادبیاتی را به خدمت نمی گیرند!

و حرف آخر اینکه:

کادر فنی مجرب استقلال مجتبی جباری را به دلیل رفتار غیرحرفه‌ای و ادبیاتی غلط و با کمال احترام از لیست کنار گذاشت و ایشان می تواند به هر تیمی که دوست دارد نقل مکان کند و تیمش را معرفی کند! استقلال بیش از این نمی‌تواند از کسی طلبکار باشد و پای او بایستد و تاوان بدهد و حرمت هوادارش را هم لگد مال شده ببیند!"

واکنش مجتبی جباری به کنار گذاشته شدنش از فهرست استقلال

هافبک کنار گذاشته شده از فهرست تیم فوتبال استقلال با بیان اینکه نمی‌خواهد اظهار نظری در این مورد داشته باشد گفت: صبح یکشنبه برای پیگیری امور مالیاتی‌ام به باشگاه رفته بودم.

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه استقلال عصر امروز یکشنبه با صدور بیانیه ای که طی ان به مجتبی جباری انتقاد کرده بود، این بازیکن تاثیرگذار و عضو تیم ملی ایران را در از فهرست بازیکنانش کنار گذاشت. این اتفاق در حالی رخ داد که جباری در فصل نقل و انتقالات سالهای اخیر با این مشکلات مواجه می شد اما در نهایت استقلالی می ماند.

به دنبال کنار گذاشتن جباری از فهرست استقلال خبرنگار مهر با این بازیکن تماس گرفت تا نظرش را در مورد بیانیه باشگاه جویا شود. هافبک ملی پوش استقلال که تمایلی برای صحبت در این مورد نداشت به خبرنگار مهر گفت: فعلا ترجیح می دهم سکوت کنم و نمی خواهم اظهار نظری داشته باشم.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا صبح یکشنبه برای مذاکره با مسئولان استقلال به محل باشگاه رفته بودید و چون مذاکرات شما نتیجه‌ای نداشت باشگاه چنین بیانیه‌ای را بر روی سایت رسمی خود قرار داد، گفت: من صبح امروز برای پیگیری امور مالیاتی خود به باشگاه استقلال رفته بودم و هیچ مذاکره ای با مسئولان باشگاه انجام نداد.





