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۳ تیر ۱۳۹۲، ۱۹:۰۷

گزارش تمرین استقلال؛

قاضی با آبی‌ها تمرین کرد/ فردین عابدینی مصدوم شد

قاضی با آبی‌ها تمرین کرد/ فردین عابدینی مصدوم شد

تمرین روز دوشنبه تیم فوتبال که با حضور محمد قاضی برگزار شد و استقبال چشمگیر هواداران این تیم را به دنبال داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال از ساعت 18 امروز دوشنبه در کمپ اختصاصی این باشگاه به تمرین پرداخت که حاشیه‌های آن به شرح زیر است:

* محمد قاضی مهاجم فصل پیش تیم پرسپولیس که صبح امروز در آکادمی ملی المپیک با استقلالی‌ها وزنه زده بود، امروز عصر برای نخستین بار در تمرین گروهی آبی‌ها شرکت کرد.

* استقبال طرفداران تیم استقلال از تمرین روز دوشنبه جالب توجه بود. بیش از 400 نفر در کمپ استقلال حضور یافتند و تمرین این تیم را تماشا کردند.

* امیر قلعه‌نویی امروز با لباس ورزشی در تمرین حاضر شد و تمرینات را زیر نظر داشت. سایر اعضای کادر فنی هم در این تمرین حضور داشتند.

* آرش برهانی، سیاوش اکبرپور، محمد قاضی، پژمان نوری، فردین عابدینی، حسین حسینی، میثم جودکی و احمد جمشیدیان بازیکنان بزرگسال استقلال در این تمرین بودند. چند بازیکن از تیم امید باشگاه هم در کنار آنها حضور داشتند.

* امروز چند بازیکن تستی در تمرین تیم استقلال حاضر شدند تا شانس خود را برای حضور در اردوی استقلال امتحان کنند.

* بازیکنان تیم پس از گرم کردن به کار با توپ پرداختند. پس از آن کار فوتبال تاکتیکی روی یک دروازه در دستور کار قرار گرفت که بازکنان با پیراهن‌های نارنجی و سفید در این تمرین شرکت کردند.

* فردین عابدینی بازیکن جدید تیم استقلال در حین انجام بازی تمرینی مصدوم شد و به بیرون از زمین انتقال یافت. مصدومیت او به گونه‌ای بود که پزشک تیم دیگر اجازه بازگشت به زمین را به عابدینی نداد.

کد مطلب 2083147

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