به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال از ساعت 18 امروز دوشنبه در کمپ اختصاصی این باشگاه به تمرین پرداخت که حاشیه‌های آن به شرح زیر است:

* محمد قاضی مهاجم فصل پیش تیم پرسپولیس که صبح امروز در آکادمی ملی المپیک با استقلالی‌ها وزنه زده بود، امروز عصر برای نخستین بار در تمرین گروهی آبی‌ها شرکت کرد.

* استقبال طرفداران تیم استقلال از تمرین روز دوشنبه جالب توجه بود. بیش از 400 نفر در کمپ استقلال حضور یافتند و تمرین این تیم را تماشا کردند.

* امیر قلعه‌نویی امروز با لباس ورزشی در تمرین حاضر شد و تمرینات را زیر نظر داشت. سایر اعضای کادر فنی هم در این تمرین حضور داشتند.

* آرش برهانی، سیاوش اکبرپور، محمد قاضی، پژمان نوری، فردین عابدینی، حسین حسینی، میثم جودکی و احمد جمشیدیان بازیکنان بزرگسال استقلال در این تمرین بودند. چند بازیکن از تیم امید باشگاه هم در کنار آنها حضور داشتند.

* امروز چند بازیکن تستی در تمرین تیم استقلال حاضر شدند تا شانس خود را برای حضور در اردوی استقلال امتحان کنند.

* بازیکنان تیم پس از گرم کردن به کار با توپ پرداختند. پس از آن کار فوتبال تاکتیکی روی یک دروازه در دستور کار قرار گرفت که بازکنان با پیراهن‌های نارنجی و سفید در این تمرین شرکت کردند.

* فردین عابدینی بازیکن جدید تیم استقلال در حین انجام بازی تمرینی مصدوم شد و به بیرون از زمین انتقال یافت. مصدومیت او به گونه‌ای بود که پزشک تیم دیگر اجازه بازگشت به زمین را به عابدینی نداد.