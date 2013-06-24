جشن بزرگ نیمه شعبان در اراک برگزار شد/ آقاجان! در زادروز تولدت هم نیامدی

به گزارش خبرنگار مهر، اراکی‌ها امروز با پخش شیرینی و شکلات و شربت در میان مردمی که به خیابان‌ها آمده بودند عشق خود را به امام زمان خود نشان دادند تا شاید دل ولی و زمامدار خود را شاد کنند.

مردم اراک از جمله بازاریان اراک با پخش شیرینی و نصب پرچم‌هایی چون "یا مهدی ادرکنی" و پرچم‌های رنگارنگ و مولودی‌خوانی چهره‌ای شاد به شهر اراک بخشیده بودند.

نیمه شعبان شرافتش را وامدار مولود خجسته است که در این روز زمین را با قدوم خویش متبرک ساخته است و با توجه به اهمیت فراوانى که در روایات به شب نیمه ‏شعبان‏ داده ‏شده آن را هم پایه شب قدر شمرده ‏اند.

آرزو دارم یک روز این جشن در زمان حضور آقا امام زمان برگزار شود

یکی از پخش‌کننده‌های شیرینی در جشن به خبرنگار مهر گفت: می خواهیم در این جشن شریک باشیم تا عشق خود را به امام زنده عصر خود نشان دهیم.

وی با بیان اینکه هرچند که امام زمان در جشن زادروز تولدش هم غیاب از نظر بود ادامه داد: آرزو دارم یک روز این جشن در زمان حضور آقا امام زمان برگزار شود.

شهردار اراک نیز از جشن بزرگ نیمه شعبان خبر داد و گفت: شهرداری اراک هم‌ چون سنوات گذشته اقدام به برگزاری جشن بزرگ نیمه شعبان کرده است.

حسن قربانی اظهارداشت: در این جشن از هنرمندان نامی کشور و شهر اراک دعوت بعمل آمده است تا ساعاتی مفرح و شاد را برای کلیه شهروندان عزیز رقم بزنند.

حضور در این جشن برای عموم شهروندان آزاد می ‌باشد

وی با بیان این ‌که حضور در این جشن برای عموم شهروندان آزاد می ‌باشد ادامه داد: این جشن امشب در سالن ورزشی 15 هزار نفری امام خمینی(ره) در ساعت 21 الی 23 برگزار می‌شود.

وی هم ‌چنین تصریح کرد: ویژه‌برنامه این جشن در خاتمه با نورافشانی آسمان همراه خواهد بود.

مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد استان مرکزی ضمن تبریک میلاد مسعود منجی عالم بشریت حضرت مهدی(عج) به خبرنگار مهر گفت:‌ مفهوم انتظار تلاش برای اصلاح جامعه اسلامی و منتظران است.

شادی برای ائمه(ع)‌به اندازه عبادت ثواب دارد

حجت‌الاسلام مصطفی ذوالفقاری افزود:‌ همه مسئولان به‌ویژه مسئولان کانون‌ها باید در اعیاد مذهبی و موالید ائمه اطهار(ع) شادی بدون گناه چه از لحاظ شکلی چه از لحاظ محتوایی در برگزاری برنامه های مختلف برای جوانان ایجاد کنند زیرا شادی برای ائمه(ع)‌به اندازه عبادت ثواب دارد.

وی با بیان اینکه شیعیان باید در حد توان زمینه را برای ظهور امام عصر(عج) ایجاد و قوانین اسلامی را تا حد ممکن احیا کنند، ادامه داد:‌ مساجد مامنی برای تبیین انتظار و آماده سازی برای افراد جامعه است.

از پیامبر اسلام چنین نقل شده‌است که شعبان «ماه من» است و در روایایتهای متعدد نیز فضیلت‌هاى بسیارى براى عبادت و راز نیاز در شب و روز خجسته نیمه ‏شعبان بر شمرده شده است و این خود تمثیل زیبایى است از این موضوع که تا زمانى که منتظر، عمر خویش را برای کسب خوبی‌ها و فضایل اخلاقی طى نکند نمی‌تواند شاهد ظهور مصلح موعود باشد.

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گزارش: سمیه بصیرت