  1. دانشگاه و فناوری
۴ تیر ۱۳۹۲، ۱۰:۵۰

برگزاری مسابقه بازی نامه نویسی با مضمون 8 سال دفاع مقدس

برگزاری مسابقه بازی نامه نویسی با مضمون 8 سال دفاع مقدس

بخش نگاه ویژه در سومین جشنواره بازی‌های رایانه‌ای میزبان بازی نامه‌ها و کاراکترهای بازی‌سازان با موضوع دفاع مقدس است.

به گزارش خبرنگار مهر، سومین نمایشگاه و جشنواره بازی های رایانه ای تهران، مرداد ماه امسال برگزار می شود و نگاه ویژه از بخش های این جشنواره است که با رویکرد بازخوانی روزهای دفاع مقدس برگزار خواهد شد.

در بخش باز خوانی روز های دفاع مقدس، مسابقه بازی نامه نویسی با مضمون 8 سال دفاع مقدس با توجه به روایت های جنگ و معرفی ساز و کار های جنگی در آن زمان تعبیه شده و علاقه مندان با ارائه آثار خود در این بخش به رقابت با یکدیگر می پردازند.

همچنین نگاه ویژه به طراحی کاراکتر با موضوع رزمندگان و سلحشوران ایرانی و بازسازی چهره این قهرمانان و راهبردهای جنگی از دیگر بخش های این مسابقه به شمار می رود.

بخش بازخوانی روزهای دفاع مقدس در سومین جشنواره بازی های رایانه ای با هدف ترویج و توسعه فرهنگ دفاع مقدس از طریق تولید بازی های رایانه ای گنجانده شده است.
 

کد مطلب 2083043

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