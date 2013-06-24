اتحاد میان اصلاح طلبان و اعتدال گرایان باعث پیروزی دکتر روحانی شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا نعمت زاده عصر امروز دوشنبه در همایش «تقدیر از عارف و حمایت از روحانی» در هتل اسپیناس با بیان اینکه من روحانی را از کاندیداهای دیگر ذیصلاح تر می دانستم گفت: از جانب برخی کاندیداهای دیگر نیز دعوت برای حضور در ستادشان را داشتم اما من ترجیح دادم در ستاد آقای روحانی حضور پیدا کنم.

وی افزود: هنگامی که حجت الاسلام روحانی قصد ورود به انتخابات را داشت عده‌ای به من می‌گفتند که کسی به یک شخص معمم و روحانی رای نمی‌دهد که من به آنان عرض می‌کردم نظام و انقلاب از آن همه ماست، در این هشت سال بر همه ما روزهای تلخی گذشت و کشور در مسیر سقوط قرار گرفته، بنابراین بر همه واجب بود که مسیر حرکت را تغییر دهیم.

رئیس ستاد انتخاباتی روحانی با بیان اینکه ذیصلاح‌تر دانستن روحانی به معنای این نیست که بقیه کاندیداها اصلح نبودند گفت: ما هفته پیش همایش تقدیر از اعضای ستاد دکتر روحانی را برگزار کردیم که در آن هنرمند بنام کشورمان آقای شهرام ناظری حضور داشتند که در آن مراسم به من گفتند در طی این سی و چند سال در هیچ مراسم سیاسی شرکت نکردم اما علت حضورم در این مراسم این است که احساس می‌کنم این حرکت لبخند را به مردم برگرداند.

نعمت‌زاده با اشاره به تماس خود با توفیقی پس از انصراف عارف گفت: پس از انصراف دکتر عارف ما از اعضای ستادشان خواستیم در ستاد دکتر روحانی حضور پیدا کنند.

وی با اشاره به دیدار خود چند روز قبل از انصراف عارف با هاشمی رفسنجانی گفت: ایشان به بنده گفتند بلافاصله بعد از انصراف آقای عارف از آقای روحانی اعلام حمایت خواهم کرد.

رییس ستاد انتخاباتی روحانی با اشاره به دیدار خود قبل از ثبت نام هاشمی در انتخابات گفت: آقای خاتمی در آن دیدار اصرار داشتند که باید کاری کنیم که آقای هاشمی وارد صحنه انتخابات شود.