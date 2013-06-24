محمدرضا خاتمی در گفتگو با خبرنگار مهر در حاشیه همایش تقدیر از عارف، حمایت از روحانی در پاسخ به این سوال که نظر شما در مورد این سخن آقای شریعتمداری که در انتخابات ریاست جمهوری گفتمان اصولگرایی پیروز شد چیست، گفت: اتفاقی که در 24 خرداد افتاد آنقدر بزرگ بود که ایراد ندارد اگر هر کس در آن احساس کند پیروز شده است.

وی ادامه داد: امیدوارم ایشان هم خوشحال باشند و احساس پیروزی داشته باشند.

خاتمی با اظهار اینکه موضوع مهمی که در انتخابات اخیر افتاد پیروزی صداقت و اخلاق بود، بیان کرد: این انتخابات شکست دروغ و بداخلاقی بود و امیدوارم ایشان هم تابع اخلاق و صداقت باشند.

وی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر اینکه فکر می کنید چه میزان از کابینه روحانی را اصلاح طلبان تشکیل می دهد، اظهار کرد: اصلاح طلبان بارها گفته اند که هیچ سهم خواهی ندارند، آنها مطالباتی دارند که در هر دولتی که باشد آن را پیگیری خواهند کرد.

این نماینده سابق مجلس تاکید کرد: آن چیزی که اصلاح طلبان می خواهند این است که آقای دکتر روحانی در آن برنامه هایی که ارائه کردند و در آن مواضع که گرفتند موفق باشند.

وی با بیان اینکه اصلاح طلبان از هرگونه کمک و حمایتی در این خصوص دریغ نخواهند کرد، گفت: اگر آقای روحانی صلاح بدانند که از ما استفاده کنند ما کمک خواهیم کرد و اگر هم صلاح ندانند، همانطور که در این هشت سال در حکومت نبودند و در زیر فشارهای سنگین بودند اما فشارها را تحمل می کردند و در جامعه نفوذ داشتند، کارهای خود را انجام خواهند داد.