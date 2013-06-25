اجرای طرح ضربتی برخورد با متکدیان در پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید شاهمیر با اعلام این خبر گفت: از 25 خرداد به مدت یک ماه این طرح در سطح مناطق 22گانه بi ویژه مناطق پرآسیب آغاز شده است.

وی در مورد چگونگی شناسایی مناطق پرآسیب هم اظهارکرد: سعی کردیم با کمک تماسهای مردمی باسامانه مدیریت پیام، شکایتهای 1888 و گزارشهای ناظران و مددکاران، مناطق پر آسیب را احصا کنیم. بر این اساس برنامه ای تدوین کردیم که در آن بi صورت ستادی و مرحله ای این مناطق و حتی محل تردد و فعالیت متکدیان (معابر، تقاطعها و خیابانها) به صورت جزء در آن لحاظ شده است.

سرپرست مدیریت ساماندهی آسیبهای اجتماعی درباره شیفتهای کاری گشتهای فوریتی در این مناطق یادآور شد: برنامه شناسایی و جذب در 2شیفت کاری (8 تا 14 و 14 تا22) متمرکز شده و ما سعی کردیم که نسبت به GIS مناطق مورد نظرمان در پهنه های شرق و غرب، از سایر گشتهای مناطق دیگر به طور متمرکز استفاده کنیم.

شاهمیر در مورد اهداف این طرح نیز اظهار کرد: 3هدف در این طرح دنبال می شود؛ نخستین هدف شناسایی و جذب مددجویان جامعه هدف است.نا امن سازی محیط و افزایش کمی و کیفی فعالیتهای گشتهای فوریتی هم از سایر اهداف این طرح است.

وی اضافه کرد: همچنین سعی کردیم در این طرح، مراکز نگهداری و غربالگری را در حالت آماده باش قرار دهیم. ما با این طرح سعی کردیم بر ظرفیت و توان مدیرت شهری هم مانور دهیم.

شاهمیر درباره نتایج اجرای این طرح در 3روز اول اجرا هم تصریح کرد: خوشبختانه مراکز غربالگری و نگهداری همکاری خوبی داشته اند. خوشبختانه با رکورد گیری از مناطق پرآسیب، تغییرات محسوسی هم به چشم می خورد.

وی تصریح کرد: ما با اجرای این طرح پایلوت به دنبال رفع چالشها، نقاط ضعف و افزایش نقاط قوت هستیم .