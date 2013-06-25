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۴ تیر ۱۳۹۲، ۹:۳۴

اجرای طرح ضربتی برخورد با متکدیان در پایتخت

اجرای طرح ضربتی برخورد با متکدیان در پایتخت

سرپرست مدیریت ساماندهی آسیبهای اجتماعی شهرداری تهران از آغاز اجرای طرح ضربتی شناسایی وجذب متکدیان پایتخت خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید شاهمیر با اعلام این خبر گفت: از 25 خرداد به مدت یک ماه این طرح در سطح مناطق 22گانه بi ویژه مناطق پرآسیب آغاز شده است.

وی در مورد چگونگی شناسایی مناطق پرآسیب هم اظهارکرد: سعی کردیم با کمک تماسهای مردمی باسامانه مدیریت پیام، شکایتهای 1888 و گزارشهای ناظران و مددکاران، مناطق پر آسیب را احصا کنیم. بر این اساس برنامه ای تدوین کردیم که در آن بi صورت ستادی و مرحله ای این مناطق و حتی محل تردد و فعالیت متکدیان (معابر، تقاطعها و خیابانها) به صورت جزء در آن لحاظ شده است.

سرپرست مدیریت ساماندهی آسیبهای اجتماعی درباره شیفتهای کاری گشتهای فوریتی در این مناطق یادآور شد: برنامه شناسایی و جذب در 2شیفت کاری (8 تا 14 و 14 تا22) متمرکز شده و ما سعی کردیم که نسبت به GIS مناطق مورد نظرمان در پهنه های شرق و غرب، از سایر گشتهای مناطق دیگر به طور متمرکز استفاده کنیم.

شاهمیر در مورد اهداف این طرح نیز اظهار کرد: 3هدف در این طرح دنبال می شود؛ نخستین هدف شناسایی و جذب مددجویان جامعه هدف است.نا امن سازی محیط  و افزایش کمی و کیفی فعالیتهای گشتهای فوریتی هم از سایر اهداف این طرح است.

وی اضافه کرد: همچنین سعی کردیم در این طرح، مراکز نگهداری و غربالگری را در حالت آماده باش قرار دهیم. ما با این طرح سعی کردیم بر ظرفیت و توان مدیرت شهری هم مانور دهیم.

شاهمیر درباره نتایج اجرای این طرح در 3روز اول اجرا هم تصریح کرد: خوشبختانه مراکز غربالگری و نگهداری همکاری خوبی داشته اند. خوشبختانه با رکورد گیری از مناطق پرآسیب، تغییرات محسوسی هم به چشم می خورد.

وی تصریح کرد: ما با اجرای این طرح پایلوت به دنبال رفع چالشها، نقاط ضعف و افزایش نقاط قوت هستیم .

کد مطلب 2083242

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