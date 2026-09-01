۸ کشته و ۱۸ مفقود در پی واژگونی کشتی مسافربری در سواحل قبرس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، این کشتی دو بدنه که حامل ۲۵۹ مسافر و هشت خدمه بود، کمی پس از ترک بندر گیرنه، واژگون شد. مقامات اعلام کردند که تا کنون، در مجموع ۲۴۱ نفر نجات یافته‌اند.

این کشتی بعداً تا عمق بیش از ۵۰۰ متری زیر سطح دریا غرق شد. مشخص نیست که آیا کسی در کشتی گرفتار شده است یا خیر، اما فیلم‌های منتشر شده در رسانه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که هنگام غرق شدن کشتی، هنوز افرادی در یکی از محفظه‌های آن حضور داشتند.

ترکیه اعلام کرد که یک وسیله نقلیه از راه دور در اعماق دریا را برای کمک به عملیات جستجو اعزام می‌کند.

مقامات قبرس ترک‌نشین، کاپیتان و هفت خدمه را دستگیر کرده‌اند. رسانه‌های محلی گزارش دادند که کشتی قبلاً به دلیل نشت آب تعمیر شده بود.

طبق گزارش رسانه‌ها، برخی از بازماندگان گفتند که کاپیتان و خدمه اولین کسانی بودند که از قایق خارج شدند و مسافران را بدون دستورالعمل تخلیه رها کردند.

مقامات اعلام کردند که علت واژگونی همچنان در دست بررسی است.