پایان حمله به کاخ کرزای با کشته شدن مهاجمین 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری صدای افغان، ژنرال "محمدظاهر " رئیس مبارزه با جرایم جنایی افغانستان گفت که نیروهای امنیتی افغانستان لحظاتی قبل موفق شدند مهاجمین مسلح به کاخ ریاست جمهوری را از پای درآورند.

ژنرال محمد ظاهر به خبرگزاری صدای افغان (آوا) گفت که این درگیریها تلفات جانی برای نیروهای نظامی افغانستانی و غیر نظامیان به همراه نداشته است.

افراد مسلح صبح امروز شنبه بیش از ۱۵ انفجار پی در پی را مقابل درب ورودی کاخ ریاست جمهوری افغانستان در شهر کابل انجام دادند.

این حمله انتحاری حوالی ساعت ۶:۳۰ صبح امروز مقابل درب ورودی مشترک کاخ ریاست جمهوری افغانستان ، وزارت دفاع و ساختمان اطلاعات امریکا(CIA) انجام شد.

قرار بود که رئیس جمهور افغانستان امروز سه شنبه در نشست خبری مشترک با "جمیز دابینز" نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان و پاکستان جزئیات تازه ای را از گشایش دفتر طالبان در قطر و سفر مسئولین شورای عالی صلح این کشور مطرح کند.

"ایوب سالنگی " فرمانده امنیتی شهر کابل نیز در گفتگو با صدای افغان(آوا) گفت این حمله و درگیری زمانی آغاز شد که 4 فرد مهاجم همراه با کارت جعلی با خودرویی قصد ورود به کاخ ریاست جمهوری را داشتند که پس از شک نیروهای امنیتی افغانستان یک نفر از آنها خودش را منفجر کرد.

نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان و پاکستان از قطر به کابل سفر کرده و مذاکراتی را با حامد کرزای رییس جمهور افغانستان درباره صلح با طالبان داشته است.

دابینز پس از گشایش دفتر گروه طالبان به دوحه، پایتخت قطر، سفر کرد و قرار بود با نمایندگان این گروه دیدار کند اما جنجال بر سر چگونگی گشایش دفتر طالبان، مانع این دیدار شد.

این چهارمین حادثه از نوع حملات انتحاری در یک ماه گذشته در کابل است. حمله به فرودگاه بین المللی کابل، حمله به دفتر بین المللی مهاجرت (IOM) و سوء قصد به جان حاجی محمد محقق یکی از نمایندگان مجلس این کشور در یک ماه گذشته صورت گرفته است.

حاجی محمد محقق رهبر حزب وحدت مردم افغانستان و یکی از نمایندگان مجلس سه شنبه گذشته از یک سوء قصد جان سالم به در برد.