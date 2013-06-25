۴ تیر ۱۳۹۲، ۱۶:۱۰

اخضر الابراهیمی:

مسلح کردن مخالفان سوری تصمیم درستی نیست

نماینده سازمان ملل متحد در خصوص سوریه از تصمیم کشورهای اروپایی و آمریکا برای مسلح کردن مخالفان سوری انتقاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای نیوز عربی، "اخضر الابراهیمی" نماینده سازمان ملل متحد در خصوص سوریه امروز اظهار داشت: اوضاع سوریه رو به بهبودی نگذاشته است.

وی افزود: با هرگونه مسلح کردن دوطرف بحران سوریه مخالف هستیم و تصمیم اخیر درباره افزایش کمکهای تسلیحاتی به مخالفان سوری درست نیست.

نماینده سازمان ملل در پیگیری پرونده سوریه افزود: بحران سوریه امنیت و ثبات بین المللی را تهدید می کند.

الابراهیمی تاکید کرد: درباره برگزاری نشست ژنو در ماه جولای شک و تردید داریم.

وی همچنین به حوادث اخیر در لبنان اشاره کرد و افزود: حوادث صیدا در لبنان با وقایع سوریه مرتبط است.

