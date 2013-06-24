تجهیز تسلیحاتی مخالفان سوری راه حل نظامی ویران کننده ای را به همراه خواهد داشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، وزارت امور خارجه روسیه امروز در واکنش به نشست ضد سوری اخیر در دوحه در بیانیه ای اعلام کرد: روسیه از تجهیز تسلیحاتی مخالفان سوری به شدت نگران است و این اقدام به راه حل نظامی تخریب کننده در سوریه منجر خواهد شد.

در ادامه بیانیه به خبرهایی در رابطه با افزایش کمک های تسلیحاتی قطر و عربستان سعودی به سوریه و نیز آموزش افراد مسلح سوری در پایگاه های ترکیه و اردن توسط آمریکا و فرانسه اشاره کرد.

در این بیانیه آمده است: انگیزه حمایت نظامی بی قید و شرط از مخالفان سوری راه حل سیاسی بحران سوریه در اسرع وقت را با مانعی جدی مواجه می کند. وزارت خارجه سوریه همچنین اعلام کرد که دولت سوریه موافقت خود را با مشارکت در نشست ژنو 2 اعلام کرده است اما ائتلاف ملی سوریه (مخالفان سوری) و دیگر گروه های مخالف بدون شروط از پیش تعیین شده موافقت خود را با حضور در این نشست اعلام نکرده اند.

وزارت امور خارجه روسیه در پایان از تمامی طرف های ذیربط خواست که بر موضوع توقف فوری خشونت ها در سوریه و دستیابی به سازش سیاسی بر اساس بیانیه توافقات ژنو متمرکز شوند.

گفتنی است نشست ضد سوری دوحه که روز شنبه با حضور برخی کشورهای غربی و عربی برگزار شد شاهد تصمیمات محرمانه ای علیه نظام سوریه بود که تجهیز تسلیحاتی مخالفان سوری یکی از آنها محسوب می شود. برگزاری چنین نشست هایی در حالی صورت می گیرد که کشورهای غربی و عربی ادعا می کنند خواهان حل بحران سوریه از طریق مسالمت آمیز و توقف فوری خشونت ها هستند.