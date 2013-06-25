به گزارش خبرنگار مهر، تمرین امروز سه‌شنبه تیم فوتبال استقلال راس ساعت 18 در کمپ اختصاصی ابن باشگاه شروع شد که حواشی آن به شرح زیر است:

* از تمرین امروز حدود 200 تماشاگر استقبال کردند. البته همه این تماشاگران در سکوت کامل تمرین را تماشا کردند و از تشویق بازیکنان خبری نبود.

* امیر قلعه‌نویی در تمرین آبی پوشان حضور یافت ولی به خاطر این که چندین مهمان داشت به اتاق کار خود رفت.

* دوربین شبکه خبر و نیز دوربین برنامه خبرساز برای تهیه گزارش از تمرین استقلال به میان طرفداران رفتند.

* تنها غایب تمرین امروز فردین عابدینی بود که به خاطر مصدومیت در کمپ استقلال حاضر نشد.

* هواداران همچنان نگران وضعیت مجتبی جباری و جواد نکونام هستند و از مسئولان تیم خواستار حفظ این بازیکنان شدند.

* در تمرین امروز استقلال همه جا صحبت از جلسه روز چهارشنبه فتح‌الله‌زاده و آرش افشین بود و هواداران انتظار داشتند تا این مهاجم جذب تیم محبوب‌شان شود.

* در ابتدای تمرین مجید صالح چند دقیقه‌ای برای بازیکنان صحبت کرد. پس از آن بازیکنان زیر نظر مربی بدنساز تیم به گرم کردن پرداختند. کارهای سرعتی و کششی هم در این تمرین مورد توجه قرار گرفت. در آیتم بعدی بازیکنان استقلال بازی آقا وسط انجام دادند تا به استقبال فوتبال با یک دروازه و انجام کارهای تاکتیکی بروند. صالح زمانی که توپ از گردش می‌افتاد نکات لازم را به بازیکنان گوشزد می‌کرد.