۴ تیر ۱۳۹۲، ۱۹:۲۹

گزارش تمرین استقلال؛

هواداران نگران وضعیت جباری و نکونام/ آبی‌ها با یک دروازه تمرین کردند

تمرین تیم فوتبال استقلال در حالی برگزار شد که هواداران این تیم نگرانی‌های خود را از سرنوشت نامعلوم جباری و نکونام بارها به گوش مسئولان این باشگاه رساندند.

به گزارش خبرنگار مهر، تمرین امروز سه‌شنبه تیم فوتبال استقلال راس ساعت 18 در کمپ اختصاصی ابن باشگاه شروع شد که حواشی آن به شرح زیر است:

* از تمرین امروز حدود 200 تماشاگر استقبال کردند. البته همه این تماشاگران در سکوت کامل تمرین را تماشا کردند و از تشویق بازیکنان خبری نبود.

* امیر قلعه‌نویی در تمرین آبی پوشان حضور یافت ولی به خاطر این که چندین مهمان داشت به اتاق کار خود رفت.

* دوربین شبکه خبر و نیز دوربین برنامه خبرساز برای تهیه گزارش از تمرین استقلال به میان طرفداران رفتند.

* تنها غایب تمرین امروز فردین عابدینی بود که به خاطر مصدومیت در کمپ استقلال حاضر نشد.

* هواداران همچنان نگران وضعیت مجتبی جباری و جواد نکونام هستند و از مسئولان تیم خواستار حفظ این بازیکنان شدند.

* در تمرین امروز استقلال همه جا صحبت از جلسه روز چهارشنبه فتح‌الله‌زاده و آرش افشین بود و هواداران انتظار داشتند تا این مهاجم جذب تیم محبوب‌شان شود.

* در ابتدای تمرین مجید صالح چند دقیقه‌ای برای بازیکنان صحبت کرد. پس از آن بازیکنان زیر نظر مربی بدنساز تیم به گرم کردن پرداختند. کارهای سرعتی و کششی هم در این تمرین مورد توجه قرار گرفت. در آیتم بعدی بازیکنان استقلال بازی آقا وسط انجام دادند تا به استقبال فوتبال با یک دروازه و انجام کارهای تاکتیکی بروند. صالح زمانی که توپ از گردش می‌افتاد نکات لازم را به بازیکنان گوشزد می‌کرد.

 

