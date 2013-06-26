به گزارش خبرنگار مهر، امیر قلعه نویی عصر امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران حاضر در محل تمرین استقلال ضمن بیان این مطلب افزود: در حال سپری کردن تمرینات بدنسازی هستیم و از چند روز دیگر وارد کارهای تاکتیکی می شویم. شرایط خوبی داریم و در تلاش هستیم تا استقلالی بهتر از نیم فصل اول فصل گذشته را آماده کنیم. امیدوارم بازیکنان جدید بتوانند نقاط ضعف استقلال را پوشش دهند. ما امسال استقلال را با برنامه تر از قبل بسته ایم.

وی در پاسخ به این پرسش که جواد نکونام را در استقلال حفظ خواهید کرد گفت: جواد بازیکن پاس، اوساسونا و تیم ملی فوتبال ایران بوده و فصل گذشته هم برای استقلال بازی کرده است. او سرمایه فوتبال ماست. همانطور که قبلا نیز گفته بودم هدف ما حفظ اسکلت اصلی فصل گذشته است و در این راستا تلاش کرده ایم همه بازیکنان مدنظرمان را حفظ کنیم.

امیر قلعه نویی در پاسخ به این اظهار نظر نکونام که گفته بود بازیکن باشگاه است نه شخص خاصی گفت: همه که کار می کنیم در خدمت باشگاه هستیم و برای باشگاه تلاش می کنیم. این حرف درستی است که نکونام زده و من این حرف او را قبول دارم. باید تعامل کنیم تا مشکلات حل شود. ضمن اینکه اعتقاد دارم برخی حرف ها نباید زده می شد. با این حال باید پادرمیانی کنیم تا این مشکلات حل شود و برای یک فصل خوب برنامه ریزی کنیم.

سرمربی تیم فوتبال استقلال در پایان به پاسخ منفی جانوآریو برای بازگشت به جمع آبی پوشان اشاره کرد و گفت: فابیو به خاطر مصدومیتی که گرفتارش شده بود دیگر شرایط مطلوبی ندارد و از حضور در استقلال عذرخواهی کرد. با این حال ساموئل را می خواهیم و جزو برنامه های ماست.