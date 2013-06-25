عدم تمدید قرارداد امید ابراهیمی با سپاهان/ پیشنهاد استقلال هنوز پابرجاست

به گزارش خبرنگار مهر، در شرایطی که گفته می‌شود امید ابراهیمی قرارداد خود با باشگاه سپاهان را برای فصل آینده تمدید کرده بود، این بازیکن هنوز قرارداد خود را با باشگاه اصفهانی تمدید نکرده است.

سایت هیئت فوتبال استان اصفهان روز یکشنبه خبری در خروجی خود قرارداد که در آن از تمدید قرارداد امید ابراهیمی با تیم سپاهان خبر داده بود اما گفته می‌شود ابراهیمی هنوز قرارداد خود را با باشگاه اصفهانی تمدید نکرده است.

امید ابراهیمی در شرایطی که گفته می‌شد با تیم سپاهان قرارداد امضا کرده، همراه با تیم خود به اردوی اسلوونی نرفت و این مسئله باعث شد که شایعه عدم امضای قرارداد او با طلایی‌پوشان قوت گیرد.

گفته می‌شود سپاهانی‌ها در تماس با هیئت فوتبال اصفهان اعلام کرده‌اند که قرارداد این بازیکن هنوز تمدید نشده و خبر تمدید قرارداد با سپاهان نباید در سایت هیئت فوتبال استان اصفهان منتشر می‌شد.

قرار است تکلیف امید ابراهیمی با تیم سپاهان طی روزهای آینده مشخص شود و در صورتی که ابراهیمی قرارداد خود را با باشگاه اصفهانی تمدید کند، روز پنجشنبه به اردوی اسلوونی این تیم اضافه می‌شود.

ابراهیمی از تیم استقلال تهران نیز پیشنهاد دارد اما هنوز مشخص نیست که چه پاسخی به این پیشنهاد داده است.